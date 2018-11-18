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      Вихід Британії з Євросоюзу: чому прем'єрку Терезу Мей висміяли в парламенті

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      Більше двох років Лондон не може укласти угоду з Брюсселем щодо Brexit. Чергова спроба Терези Мей затвердити в парламенті відповідний документ може коштувати їй посади прем'єра.

      Терезу Мей висміяли в британському парламенті через угоду про Brexit. Прем'єрка представила документ, в якому на 525 сторінках описані головні умови виходу королівства з ЄС. Міністри та парламент вважають його недостатньо точним і таким, що не захищає інтереси країни. Тереза Мей намагається їх переконати у протилежному.

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      "Повний контроль наших грошей, щоб ми самі могли розподіляти їх у пріоритетних напрямках, як, наприклад, Національна служба охорони здоров'я. Повний контроль наших законів, завдяки виходу з-під юрисдикції Європейського суду Об'єднаного королівства. Вихід з загальної європейської аграрної політики – на краще. Це те що принесе нам ця угода", – розповіла прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

      Угоду про Brexit підтримує меншість у парламенті. За два з половиною роки Мей не вдалося домовитися з ЄС щодо ключових питань, і тепер її однопартійці, консерватори, збирають голоси для оголошення вотум недовіри очільниці уряду. Якщо парламент позбавить Терезу Мей прем'єрського крісла, вихід з ЄС знову загальмується. Прості британці вже замислюються над тим, чи не варто "дати задню".

      Ми позбудемося усіх своїх прав, позбудемося усіх торговельних угод,
      – заявила учасниця протесту проти Brexit Саллі Патерсон.

      "Настрої в британському суспільстві змінилися. І якби був ще один референдум, ми б обрали залишитися в Європейському союзі", – наголосив учасник протесту проти Brexit Філіп Лемуін.

      Перетин кордону з Ірландією найбільше турбує британців, адже зараз вони можуть вільно їздити туди на роботу, в магазини, на розваги. Якщо Велика Британія вийде з ЄС, це буде неможливо. А обмеження доступу на європейські ринки для британських товарів і послуг після Brexit може призвести до скорочення робочих місць в Об'єднаному королівстві, а така перспектива теж не тішить підданих королеви.

      "Це не та угода, яку обіцяли країні. І парламент не може, і я вірю, що не прийме неправильне рішення між поганою угодою, і відсутністю такої. Всі наші громадяни будуть розгнівані через нестабільність у галузях, в яких вони працюють, у суспільстві та у країні загалом", – сказав лідер лейбористської партії Джеремі Корбін.

      джеремі корбін
      Джеремі Корбін

      А от в ЄС угоду підтримують. Адже Brexit має розпочатися вже за чотири місяці та угода є гарантією цього процесу.

      Це хороша угода для обох сторін. Ніхто не обдурений. Вона вбереже нас від "жорсткого" Brexit,
      – розповів канцлер Австрії Себастьян Курц.

      Суперечлива угода про Brexit вже коштувала Британії кількох гучних відставок, зокрема головного відповідального за вихід з ЄС Домініка Рааба. А Тереза Мей ризикує втратити прем'єрське крісло. Втім це її не лякає, вона рішуче налаштована довести справу до кінця. Парламент ЄС голосуватиме за угоду 25 листопада. А британські парламентарі вирішуватимуть долю Brexit у грудні.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини України Новини політики Тереза Мей Євросоюз Європарламент Європа Великобританія Brexit
      Джерело: 24 канал
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