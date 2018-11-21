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      Вихід США із ракетного договору: у Путіна пригрозили реакцією на загрозу для Росії і Білорусі

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      У Путіна заявили про загрозу для Росії і Білорусі через ракетний договір
      У Путіна заявили про загрозу для Росії і Білорусі через ракетний договір / Фото з відкритих джерел

      У Росії вважають, що намір Вашингтона вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності створює виклики безпеки для Москви і Мінська. У Кремлі стверджують, що такі порушення вимагають відповідної реакції.

      Про це заявив міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

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      Так, питання "викликів безпеки" обговорювалось на спільному засіданні колегії МЗС РФ і Білорусі.

      Висловили заклопотаність зростанням напруженості на Європейському континенті багато в чому через нарощування військової активності НАТО поблизу наших кордонів. Також у зв'язку з наміром Вашингтона вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності,
      – сказав Лавров.

      Голова російського відомства стверджує, що таке рішення США створює виклики безпеці Росії та Білорусі, які вимагають відповідної реакції як по лінії "союзної держави", так і по лінії Організації Договору про колективну безпеку.

      Нагадаємо,голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості.

      У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Що таке Організація договору про колективну безпеку?Військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан. Організація взяла на себе відповідальність за забезпечення колективної безпеки і стабільності в євразійському регіоні. Вона здатна вирішувати завдання як оперативно-тактичного, так і стратегічного характеру. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин. З грудня 2004-го ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Ядерна безпека Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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