Вихід США із ракетного договору: у Путіна пригрозили реакцією на загрозу для Росії і Білорусі

У Росії вважають, що намір Вашингтона вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності створює виклики безпеки для Москви і Мінська. У Кремлі стверджують, що такі порушення вимагають відповідної реакції.

Про це заявив міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

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Так, питання "викликів безпеки" обговорювалось на спільному засіданні колегії МЗС РФ і Білорусі.

Висловили заклопотаність зростанням напруженості на Європейському континенті багато в чому через нарощування військової активності НАТО поблизу наших кордонів. Також у зв'язку з наміром Вашингтона вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності,

– сказав Лавров.

Голова російського відомства стверджує, що таке рішення США створює виклики безпеці Росії та Білорусі, які вимагають відповідної реакції як по лінії "союзної держави", так і по лінії Організації Договору про колективну безпеку.

Нагадаємо,голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості.



У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

Що таке Організація договору про колективну безпеку?Військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан. Організація взяла на себе відповідальність за забезпечення колективної безпеки і стабільності в євразійському регіоні. Вона здатна вирішувати завдання як оперативно-тактичного, так і стратегічного характеру. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин. З грудня 2004-го ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.