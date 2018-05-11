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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вихід США з іранської ядерної угоди: в МЗС Росії наполягли на зустрічі Трампа і Путіна

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Заступник глави російського МЗС наполягає на зустрічі Путіна і Трампа
Заступник глави російського МЗС наполягає на зустрічі Путіна і Трампа / Фото з відкритих мереж

Після заяви глави Білого дому про вихід США з іранської ядерної угоди, "вкрай важливо" організувати зустріч між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, повідомляє Bloomberg.

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Завдяки зустрічі на вищому рівні можна було б обмежити негативні наслідки (виходу США з ядерної угоди з Іраном – "24"), а дипломатія отримала б ще один шанс,
– висловився російський чиновник в інтерв'ю американському виданню.

Як зазначається, у березні американський лідер Дональд Трамп привітав по телефону главу Кремля Володимира Путіна з переобранням і запропонував відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

"Це (проведення зустрічі – "24") необхідно в будь-якому випадку, особливо після того, як під час телефонної розмови президенти наголосили на необхідності вирішити проблеми, що накопичилися в сфері стратегічної стабільності", – запевнив заступник міністра закордонних справ РФ.

8 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди та оголосив про готовність ввести потужні санкції проти Тегерану. Лідер Ірану гостро сприйняв рішення президента США, не виключивши можливість того, що його країна поновить свою ядерну діяльність. В ЄС та ООН також незадоволені таким кроком лідера Штатів.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Іран Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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