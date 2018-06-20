Вихід США з Ради ООН з прав людини: з'явилася реакція МЗС України

Україна підтримує рішення Сполучених Штатів Америки щодо виходу зі складу Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Про це йдеться у коментарі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.

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Ми розуміємо позицію Сполучених Штатів Америки та їхнє занепокоєння щодо ефективності роботи РПЛ. Рішення США щодо дострокового припинення членства у Раді не стало несподіванкою,

– зауважив чиновник.

Міністерство закордонних справ наголосило, що Рада ООН наразі перебуває у кризі. Окрім того, українське відомство заявляє про негативні тенденції у роботі ООН на напрямку захисту прав людини.

Як повідомив Кислиця, в Раді ООН фактично "усунули правозахисну тематику" з майданчика діалогу в Нью-Йорку.

Також, він нагадав, що Україна брала участь у створенні Ради ООН з прав людини в 2006 році та від початку була членом цього органу. У 2018 році Україна знову набула членства у Раді ООН з прав людини і планує працювати над реформуванням органу.

"Для України Рада залишатиметься ще одним майданчиком для захисту прав українців, які потерпають від злочинних дій РФ внаслідок окупації Криму та її агресії на Сході України", – наголосив Кислиця.

Нагадаємо, Держдеп США 20 червня офіційно оголосив про вихід США з Ради ООН з прав людини. У Вашингтоні Раду вважають "лицемірною та корисливою організацією".



Як пояснили аналітики Bloomdberg, США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводять в межах міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.