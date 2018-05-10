Вихід США з ядерної угоди з Іраном: Трампа підтримала одна з країн Близького Сходу

Королівство Саудівська Аравія заявила про підтримку рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо виходу з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє видання SPA.

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Королівство Саудівська Аравія підтримує кроки, оголошені президентом США Дональдом Трампом щодо виходу Сполучених Штатів із ядерної угоди з Іраном, і заяву щодо повторного введення економічних санкцій проти Ірану, які були призупинені відповідно до ядерної угоди,

– йдеться в повідомленні.

У Саудівській Аравії наголосили, що Іран використав економічні вигоди від скасування санкцій для продовження своєї дестабілізуючої діяльності в регіоні.

"Це було зроблено шляхом розробки програми балістичних ракет і підтримки терористичних угрупувань в регіоні, включаючи угрупування "Хезбалла" і бунтівні озброєні загони хуситів", – додали у королівстві.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.