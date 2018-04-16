Вихід України з СНД: У Порошенка зробили важливу заяву

Пропозиція президента України Петра Порошенка вийти з органів "Співдружності незалежних держав" передбачає залишити дієвими угоди про співпрацю з об'єднанням, які вигідні для України.

Про це повідомила представник президента у Верховні Раді, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

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"Верховний головнокомандувач закликає уряд провести інвентаризацію всіх багатосторонніх договорів між членами СНД для того, щоб денонсувати окремі договори, залишивши лише ті, які є прагматично необхідні для України, як то визнання дипломів, визнання працевлаштування, договір про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України і економіки України", – заявила Луценко.

Нардеп пояснила, що часткове припинення співпраці з СНД обумовлене відмовою цього об'єднання визнавати російську агресію.

Нагадаємо, 12 квітня Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ. Такий крок йому дозволяє зробити 75 стаття Віденської конвенції про міжнародні договори 1969 року.