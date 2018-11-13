Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?

Результати незаконних виборів на окупованих Росією територіях Донбасу в Москві були визначені заздалегідь. По завершенню голосування помічник президента Росії Владислав Сурков надіслав привітання "з перемогою на виборах" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику.

Читайте також: "Припинити негайно": ЄС висунув чітку вимогу Росії через Україну

Як розвиватимуться події після незаконних виборів в ОРДЛО і які кроки має зробити Україна і Захід – далі в матеріалі 24 каналу.

Зрив мінських угод

Псевдовибори в Україні і на Заході були засуджені, оскільки це не відповідає мінським домовленостям. Росію закликали вплинути на своїх маріонеток і скасувати вибори. Спецпредставник США Волкер заявляв, що квазіреспублікам немає місця в рамках мінських угод. В день "виборів" Волкер детально розклав по поличках всі порушення Росією мінських угод.

Замість виконання мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає та оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські "вибори" та блокує дипломатичний прогрес,

– зауважив Волкер.



Росія відкрито знову порушила домовленості і легалзіувала нових маріонеток на Донбасі

За його словами, про так звані "народні республіки" взагалі не мовиться у мінських угодах, відтак вони є нелегітимними органами, що підтримуються російською військовою міццю та є створеними Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою.

Росія хибно твердить, що Україна не виконує мінські угоди. В реальності все навпаки. Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на Сході України (5 вересня 2014 року); або "припинення використання зброї" (19 вересня 2014 рік); не здійснила "негайного та всебічного припинення вогню" на Сході України (12 лютого). Росія також не вивела "всі іноземні озброєні групи" зі Східної України (19 вересня 2014 рік) або "не роззброїла незаконні збройні формування" (12 лютого 2015 року),

– наголошує Волкер.

Читайте також: Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику та чим це загрожує

Волкер наголосив: людям на Сході України краще буде в об’єднаній мирній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами, яким платять з кишені російських платників податків.

Кремль не боїться санкцій і хоче зняти з себе відповідальність

В Росії, зрозуміло, заклики міжнародної спільноти проігнорували. Їм потрібні "легалізовані" керівники ОРДЛО, щоб тиснути на Україну і вимагати вести переговори з терористами. Таким чином – зняти з себе відповідальність і в черговий раз спробувати показати, що в Україні громадянський конфлікт. Начебто Росія до цього не має жодного стосунку. Кремль хоче використати це як аргумент для зняття західних санкцій.

Ще до завершення підрахунку голосів – ("вибори" прогнозовано виграли Пушилін у "ДНР" і Пасічник у "ЛНР" – "24") перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії Володимир Джабаров заявив, що Петро Порошенко та уряд повинні почати переговори з обраними на псевдовиборах ватажками бойовиків. Також пригрозив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".



Кремль хоче посадити Пушиліна і Пасічника за стіл переговорів

Ця заява була очікуваною. Як розповів напередодні псевдовиборів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, Москві краще мати так званих легітимних керівників ОРДЛО. Щоб потім нав'язувати Україні псевдореспубліки. Тобто, наголосив експерт, Росія наразі розглядає входження до складу України не окупованих територій Донбасу, а саме республік. Кремль розраховує на зміну влади в Україні після президентських і парламентських виборів, щоб впихнути нам "легалізовані" квазіреспубліки

Як зауважує правник-міжнародник Геннадій Друзенко, Росія знову показала світу, хто господар.

Росія демонструє, що не боїться санкцій, і саме Москва реально управляє ОРДЛО. І їй начхати, що там скажуть на Заході. Кремль показує: хочете врегулювати конфлікт на Донбасі, домовляйтеся на наших умовах,

– наголошує Геннадій Друзенко.

Як вважає аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач, "вибори" потрібні РФ для легітимації позірної влади своїх агентів на окупованій території. Він нагадав: попередні "керівники" ОРДЛО Захарченко і Болотов, судячи з усього, не виправдали довіри Кремля, прокралися і були ліквідовані. Лише у так званій "ДНР", за даними СБУ, було вкрадено 24 млрд російських рублів.

До речі, як повідомила "Новая газета", Пушилін, незважаючи на свою перемогу на псевдовиборах, не керуватиме в "ДНР". Реальну владу і контроль над фінансами бойовиків отримав "прем'єр-міністр" псевдореспубліки, ставленик Кремля Олександр Ананченко. Якщо це так, то лише підтверджує недовіру Кремля до сепаратистів.

Замороження конфлікту чи вихід з Мінська-2?

Залишається питання, що буде з мінськими угодами і законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який частково надає Донбасу автономію. Україна у зв’язку з наполяганням США і ЄС продовжила дію закону до осені 2019 року. Це начебто потрібно, щоб Захід міг продовжувати санкції проти Росії..

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі ухвалювався як підтвердження того, що Україна виконує мінські угоди. Тобто, за умови виконання всіх пунктів Україна надасть Донбасу особливий статус. Проблема в тому, що в Мінську-2 дуже багато пунктів. А хто відповідає за їхнє виконання? Хто має їх реалізовувати? Росіяни наголошують, що в жодному пункті не вказано, що вони за щось конкретно відповідальні,

– підкреслює політолог Андрій Вігірінський.

Як зазначає Друзенко, приводів для розірвання Мінська-2 достатньо. Але прямого зв’язку між незаконними виборами в ОРДЛО і виходом України з мінських угод немає.

Мінськими домовленостями не передбачені вибори в ОРДЛО, поки не будуть виконані певні умови. Але ними передбачено і припинення вогню, який триває чотири роки. Там немає жодного виконаного пункту. Приміром, що до кінця 2015 року Україна повинна була ухвалити зміни до Конституції. Що буде замість мінських умов? Що може запропонувати Україна?

– наголошує Друзенко.



Путін хоче узаконення псевдореспублік, щоб керувати Україною ззовні

За словами Андрія Вігірінського, Україна затиснута Мінськом-2.

"Мінськ-2 – не конкретний документ. Немає органу, який би тлумачив мінські угоди, вносив зміни. Кожна із сторін бачить його по-своєму. І цим користується РФ. Нових домовленостей немає, і на незручні для себе умови росіяни не погодяться", – наголошує Вігірінський.

Як раніше заявив експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, Росія хоче розірвати мінські угоди, щоправда має намір це зробити руками України. Володимир Горбач теж так вважає.

Ці "вибори" – курс на вихід РФ з мінських домовленостей – до замороження конфлікту. Але "замороження" не за придністровським чи абхазько-південно-осетинським сценарієм, а за тією моделлю, що практикується РФ зараз в Україні. Тобто без припинення вогню – для створення постійного тиску на Україну з метою внутрішньої дестабілізації й подальшого контролю за допомогою так званої федералізації,

– говорить Горбач.

Втім, Геннадій Друзенко переконаний, що Росії Мінськ-2 вигідний.

Росія прикривається мінськими домовленостями, нібито вона не є стороною конфлікту. По-друге, Москві є, що вимагати завдяки документу. Вона їх не виконує, але, наголошуючи на своєму посередницькому статусі, вимагає від Києва виконання,

– зауважує Друзенко.

При цьому правник звертає увагу на інший небезпечний момент. Як нагадує Друзенко, вибори в Придністров’ї теж ніхто не визнає. Менше з тим, Україна є учасником формату "5+2" (Молдова, Придністров'я, Росія, Україна і ОБСЄ плюс спостерігачі від США і ЄС). Тобто, за його словами, ми визнаємо незаконно обраного ватажка Придністров’я, який є російською маріонеткою. Це, говорить експерт, певний прецедент. І якщо в новий парламент потрапить потужна проросійська сила, то Кремль продавлюватиме визнання псевдореспублік. Це гра з далекосяжними намірами.

В посилення санкцій з боку Заходу фахівці мало вірять. На думку Друзенка, США можуть посилити санкції. Але Вашингтон грає не так на підтримку України, як на видавлювання Росії з європейського енергетичного ринку. Проблема, що торгівельний оборот між США і РФ не такий значний, як між Росією і ЄС. Але відключення платіжної системи SWIFT або нафтового ембарго не буде.

Андрій Вігірінський зазначає: на жаль, ми не можемо вплинути на окупаційні адміністрації.

Де-факто наш суверенітет не розповсюджується на ОРДЛО. Нам Росія дає двох ватажків і говорить – от з ними і говоріть. Можна засуджувати вибори, але Росії на це начхати. І Пушилін з Пасічником поїдуть до Мінська, сидітимуть там, і нічого ми не зможемо зробити. Якщо встанемо з-за столу переговорів, нас звинуватять у зриві. Що далі?

– наголошує Вігірінський.