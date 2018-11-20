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      Вихідні дні-2018: календар свят в Україні

      298505 Читать новость на русском
      Календар вихідних 2018 в Україні
      Календар вихідних 2018 в Україні / 24 Канал

      Згідно із календарем вихідних на 2018 рік, який затвердив Кабмін, на українців чекають додаткові вихідні у грудні. Усі вихідні 2018 – шукайте у статті.

      Календар свят 2018 передбачає 11 офіційних вихідних:

      1 січня – Новий рік (понеділок)

      7 січня – Різдво Христове, православне (неділя)

      8 березня – Міжнародний жіночий день (четвер)

      8 квітня – Пасха (неділя)

      1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (вівторок)

      9 травня – День Перемоги (середа)

      27 травня – Трійця (неділя)

      28 червня – День Конституції України (четвер)

      24 серпня – День незалежності (п'ятниця)

      14 жовтня – День Захисника України (неділя) 

      25 грудня – Різдво Христове, католицьке (вівторок)

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      Вихідні дні 2018

      Календар вихідних–2018 в Україні

      Втім, вихідними будуть і деякі несвяткові дні у випадку, якщо офіційний вихідний випадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку робочі дні переноситимуться на суботу).

      Вихідні у січні 2018 року

      Додатковими неробочими днями в перший місяць нового року будуть 1 січня – Новий рік (понеділок) і 8 січня (Різдво переноситься на понеділок).

      Вихідні у березні 2018 року

      Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) у 2018 році випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня. Однак, цей день доведеться відробити в суботу, 3 березня.

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      Вихідні у квітні 2018 року

      Великдень у 2018 році в Україні випадає на 8 квітня (неділя), тож вихідний переноситься на понеділок, 9 квітня.

      Крім того, вихідним буде і 30 квітня, оскільки неробочий день 1 травня випадає на вівторок. Разом із суботою-неділею українці матимуть чотири вихідні поспіль. Щоправда, 30 квітня треба буде відпрацювати в суботу, 5 травня.

      Вихідні у травні 2018 року

      Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня, День перемоги (середа). Також на 28 травня (понеділок) – переноситься свято Трійці.

      Вихідні у червні 2018 року

      У червні українців знову чекають чотириденні канікули. День Конституції, 28 червня, випадає на четвер, тож п’ятниця, 29 червня, теж буде неробочим днем. Зате робочою буде субота, 23 червня.

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      Вихідні у серпні 2018 року

      Додатковий вихідний у серпні буде на День Незалежності, 24 серпня (п’ятниця).

      Вихідні у жовтні 2018 року

      Святковий день 14 жовтня, День захисника України, збігається з неділею, тож вихідний переноситься на понеділок, 15 жовтня.

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      Вихідні у грудні 2018 року

      Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудня, теж буде вихідним, який доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня.

      Новий рік 2019 (1 січня) буде у вівторок. 31 грудня (понеділок) теж зроблять вихідним, однак його потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня.

      Теги: Новини України Різдво LifeStyle Кабінет Міністрів України відпочинок Великдень
      Джерело: 24 Канал
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