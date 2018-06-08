Вихідні на даху власного будинку: ЖК "Малахіт" відкрили лаунж-зону з краєвидами Києва

У мешканців житлового комплексу "Малахіт" з'явилась затишна зона відпочинку практично в центрі Києва посеред щільної забудови.

Тут, на даху будинку, можна насолодитися чистим повітрям, гарними краєвидами та компанією друзів, а також роззнайомитися зі своїми сусідами.

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Простір на даху поділений на різні зони: тут є і кафе під відкритим небом, і кінотеатр, і дитячий майданчик, і зона для барбекю та відпочинку. Територія релаксу розрахована на 60 відвідувачів.



На даху будинку є дитячий майданчик

Коли організований чіткий концепт відпочинку, то звісно, людям буде навіть приємно подивитися, що відпочивають інші, сусіди. Виникне бажання приєднатися, познайомитися, поспілкуватися,

– сказав виконавчий директор Конфедерації будівельників України Віталій Грусевич.

Комерційний директор "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська зазначила, що їх компанія розуміє важливість таких фішок комплексу, їхньої естетичної привабливості, комфорту для мешканців.

Ми плануємо відкривати багато об'єктів благоустрою, таких як фонтани, парки на території комплексів, сквери, зони відпочинку, дитячі майданчики з сучасним обладнанням, каскадні водойми тощо. Для того щоб територія була красивою, привабливою, для того щоб мешканці отримували задоволення від проживання в комплексі,

– додала вона.

Житловий комплекс "Малахіт" – один з 11-ти житлових комплексів, які "Інтергал-Буд" зводить у столиці та передмісті. Торік компанія отримала за нього премію престижного всеукраїнського конкурсу IBuild у номінації "Кращий житловий комплекс року".