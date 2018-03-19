Вихідні на Великдень 2018: скільки будуть відпочивати українці

Великдень у 2018 році православні християни в Україні святкують 8 квітня. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у квітні українці будуть мати два додаткових вихідних – 9 та 30 квітня.

Вихідні у квітні 2018 на Великдень

Календар свят 2018 передбачає 11 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково його відзначають у неділю. У 2018 році Великдень припадає на 8 квітня – неділю, тож українці матимуть ще один додатковий вихідний у понеділок – 9 квітня.

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Таким чином, українці відпочиватимуть три дня поспіль – 7, 8 та 9 квітня. А вже наприкінці місяця на українців очікують одразу чотири дні вихідних поспіль.

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих – припадає на вівторок. Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести робочий понеділок 30 квітня на суботу 5 травня. Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 квітня та 1 травня.

Передсвяткових робочих днів, скорочених на годину, в квітні 2018 року не передбачено.



Вихідні на Великдень 2018 в Україні

Погода на Великдень

Як кажуть у народі, цього року ми будемо святкувати "ранній" Великдень. Синоптики передбачають, що другий місяць весни 2018 року очікується мінливим, хоча й не надто холодним. На початку квітня, на думку синоптиків, буде досить тепло. Це тепло розпочнеться ще в кінці березня і перейде у квітень.

На вулиці температура порадує нас високими показниками – біля 18 градусів тепла. Ночі також будуть по весняному теплими – не нижче 8-10 градусів тепла. Погода переважатиме сонячна і приємна. Але не обійдеться і без дощів. В деяких регіонах країни вони можуть бути рясними і частими (більші за норму). Це скоріше стосується західних, північних та південних областей України. Після першої декади квітня місяця очікується незначне похолодання. На думку синоптиків, це похолодання не затягнеться надовго і кінець місяця знову принесе тепло і сонячну погоду.