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Вихідні в червні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Конституції

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Вихідні в червні 2018, вихідні на День Конституції
Вихідні в червні 2018, вихідні на День Конституції / 24 Канал

У червні 2018 для українців будуть додаткові вихідні, у зв'язку із Днем Конституції 28 червня. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у червні українці будуть мати два додаткових вихідних – 28 та 29 червня.

Вихідні у червні 2018

Календар свят 2018 передбачає 10 вихідних у червні включаючи святкові дні і звичайні вихідні та 20 робочих днів. Оскільки, День Конституції припадає на четвер, 28 червня, Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести робочу п'ятницю 29 червня на суботу 23 червня.

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Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 червня та 1 липня. Але субота 23 червня– буде робочим днем.

Окрім того, робочий день 27 червня буде скорочений на 1 годину.

Тож календар вихідних на червень має такий вигляд: 

27 червня – передсвятковий день, скорочений на 1 годину;

28 червня – День Конституції України;

29 червня – перенесений вихідний день з суботи;

2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – вихідні суботи та неділі;

1 липня – також вихідний, неділя.

Вихідні в червні 2018, вихідні на День Конституції
Вихідні в червні 2018 в Україні 

День Коституції – історія та значення

У 1996 році Верховна Рада України після багатомісячних дебатів прийняла Конституцію України – Основний Закон країни, що заміняє Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року.

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27 червня почався розгляд документа Верховною Радою, який стали називати "Конституційна ніч". Процес контролював Леонід Кучма. Після роботи над проектом, яка тривала всю ніч з 27 на 28 червня, депутати проголосували за Конституцію України о 9:20. Тоді, під час голосування висловилися "за" 315 парламентарів. Варто відзначити, що Україна – остання з країн колишнього СРСР, яка прийняла власну Конституцію.

Після ухвалення вперше в залі парламенту пролунав гімн, вже затверджений Конституцією, також в зал внесли синьо-жовтий український прапор.

Прийняття Конституції – важлива подія, яка послужила кроком до забезпечення прав людини і громадянина. Крім того, прийняття Конституції підвищило авторитет України на світовій арені.

Конституція 1996 року із внесеними змінами та доповненнями (їх було 6) діє і донині.

Теги: LifeStyle Новини України відпочинок Кабінет Міністрів України Конституція
Джерело: 24 Канал
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