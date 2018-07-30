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Вихідні в серпні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Незалежності

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Вихідні в серпні 2018: вихідні на День Незалежності в серпні 2018
Вихідні в серпні 2018: вихідні на День Незалежності в серпні 2018 / playbuzz

У серпні 2018 для українців буде додатковий вихідний, у зв'язку із Днем Незалежності 24 серпня. Окрім додаткового вихідного, календарем вихідних передбачений один скорочений робочий день.

Вихідні у серпні 2018

Календар свят 2018 передбачає 9 вихідних у серпні включаючи святкові дні і звичайні вихідні та 22 робочих днів. Вихідні у серпні пов'язані із святкуванням Дня Незалежності України. Це державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня. Таким чином, українці будуть відпочивати три дні поспіль – 24, 25 та 26 серпня.

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Окрім того, робочий день 23 серпня буде скорочений на 1 годину.

Тож календар вихідних на серпень має такий вигляд:

23 серпня – передсвятковий день, скорочений на 1 годину;

24 серпня – День Незалежності України;

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 серпня – вихідні суботи та неділі. 

Вихідні в серпні 2018: вихідні на День Незалежності в серпні 2018
Вихідні в серпні 2018 в Україні

День Незалежності України – історія державного свята

24 серпня 2018 року українці святкуватимуть 27-ту річницю незалежності нашої країни. Вперше День незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР.

Тест: Як добре ви знаєте Україну

Однак пізніше цю дату перенесли на 24 серпня – саме в цей день 1991 Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Остаточно День незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

24 серпня 2018 року Україні виповниться 27 років. На честь свята в Києві пройде військовий парад, також у столиці та інших великих містах країни заплановані різноманітні святкові урочистості: від парадів вишиванок до патріотичних фестивалів. Відповідно до українського законодавства, День Незалежності України є вихідним.

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок День Незалежності Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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