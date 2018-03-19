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Вихідні в травні 2018: скільки будуть відпочивати українці

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Травневі свята 2018 в Україні – вихідні у травні
Травневі свята 2018 в Україні – вихідні у травні / 24 Канал

Травневі свята в 2018 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати три додаткових вихідних – 1, 9 та 28 травня.

Вихідні у травні 2018

Календар свят 2018 передбачає 10 вихідних у квітні включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Оскільки 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих – припадає на вівторок, Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести робочий понеділок 30 квітня на суботу 5 травня.

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Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 квітня та 1 травня. Але субота 5 травня – буде робочим днем.

Вихідним буде 9 травня – День пам'яті та примирення, який припадає на середу.

День Святої Трійці у 2018 році припадає на 27 травня – неділю. Вихідний переноситься на понеділок – 28 травня. Таким чином українці матимуть три вихідних поспіль – 26, 27 та 28 травня.

Окрім того, робочі дні 5 та 8 травня будуть скорочені на 1 годину.

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Травневі свята 2018 – вихідні в Україні
Вихідні в травні 2018 в Україні

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок 9 травня Травневі свята
Джерело: 24 Канал
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