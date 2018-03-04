14:56
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Виходь урод, ***": журналіст показав обурливе свавілля силовиків під Радою

3785 Читать новость на русском
Силовики зачищають наметове містечко під Верховною Радою
Силовики зачищають наметове містечко під Верховною Радою / Соцмережі

Напередодні під час штурму наметового містечка під Верховною Радою правоохоронці застосовували силу не лише не проти мітингувальників, а й проти журналістів, які мали на собі напис "Преса". Зокрема, один із силовиків вдарив ногою по гомілці відомого журналіста Богдана Кутєпова.

Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

Читайте також: Штурм наметового містечка під Радою: як це було

Напередодні я єдиним з усіх журналістів під час розгону наметового містечка працював у помаранчевому жилеті з великим написом "Преса" на спині. І це було постійним приводом для сікань і претензій з боку нео-"бєркутів". Мене постійно намагалися вигнати та не дати знімати. Рятувала, ви не повірите, лише картка акредитації у Верховну Раду та мантра про те, що сьогодні ж офіційний робочий день замість 9 березня, тому я працюю легально на території ВР,
— зауважив він.

За його словами, поряд із ним у наметовому містечку під Радою працювало багато представників інших ЗМІ, але вони були одягнутими в темне, відтак, на його переконання, скидалися на "групу документування", а не на журналістів.

"Учора, 3 березня, я написав допис про те, що "космонавт" без номера на шоломі та без жетона буцнув мене ногою по гомілці та сказав: "Виходь урод, нах...", після чого мене вивели за периметр. Цей пост поширили майже тисячу разів, але для аваковських підданих на кшталт Тьоми Шевченка моїх слів, виявляється, недостатньо. Цей пан сміє ставити під сумнів мою репутацію, мовляв у мене нема доказів. Тобто, значить я брешу. Чекайте, але смартфони з камерами з'явилися не так давно. А усна заява про злочин, а повідомлення в мережі інтернет – відколи це перестали бути підставою для реагування? Я вже мовчу про репутацію Артема Шевченка, якому шанована людина й руки не подасть", – підкреслив журналіст і опублікував відповідне відео.

Нагадаємо, раніше сайт "24" писав, що під час штурму наметового містечка під Верховною Радою один із правоохоронців застосував газовий балончик проти журналіста "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

Теги: Новини України Новини Києва Сутички Верховна Рада Міністерство внутрішніх справ журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 1450
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
637
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1775
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4389
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3261
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук