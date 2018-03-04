"Виходь урод, ***": журналіст показав обурливе свавілля силовиків під Радою

Напередодні під час штурму наметового містечка під Верховною Радою правоохоронці застосовували силу не лише не проти мітингувальників, а й проти журналістів, які мали на собі напис "Преса". Зокрема, один із силовиків вдарив ногою по гомілці відомого журналіста Богдана Кутєпова.

Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

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Напередодні я єдиним з усіх журналістів під час розгону наметового містечка працював у помаранчевому жилеті з великим написом "Преса" на спині. І це було постійним приводом для сікань і претензій з боку нео-"бєркутів". Мене постійно намагалися вигнати та не дати знімати. Рятувала, ви не повірите, лише картка акредитації у Верховну Раду та мантра про те, що сьогодні ж офіційний робочий день замість 9 березня, тому я працюю легально на території ВР,

— зауважив він.

За його словами, поряд із ним у наметовому містечку під Радою працювало багато представників інших ЗМІ, але вони були одягнутими в темне, відтак, на його переконання, скидалися на "групу документування", а не на журналістів.

"Учора, 3 березня, я написав допис про те, що "космонавт" без номера на шоломі та без жетона буцнув мене ногою по гомілці та сказав: "Виходь урод, нах...", після чого мене вивели за периметр. Цей пост поширили майже тисячу разів, але для аваковських підданих на кшталт Тьоми Шевченка моїх слів, виявляється, недостатньо. Цей пан сміє ставити під сумнів мою репутацію, мовляв у мене нема доказів. Тобто, значить я брешу. Чекайте, але смартфони з камерами з'явилися не так давно. А усна заява про злочин, а повідомлення в мережі інтернет – відколи це перестали бути підставою для реагування? Я вже мовчу про репутацію Артема Шевченка, якому шанована людина й руки не подасть", – підкреслив журналіст і опублікував відповідне відео.

Нагадаємо, раніше сайт "24" писав, що під час штурму наметового містечка під Верховною Радою один із правоохоронців застосував газовий балончик проти журналіста "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.