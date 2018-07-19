20:01
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Віка з гурту "НеАнгели" показала гарячі танці до пісні Бейонсе: відео

326 Читать новость на русском
Віка з "НеАнгелів"
Віка з "НеАнгелів" / Фото із соцмереж

Учасниця популярного українського гурту "НеАнгели" Віка подалась на концерт Бейонсе. Запальні ритми пісень американки спонукали артистку по-особливому станцювати.

До осені 2018 року талановита американська поп-діва Бейонсе у супроводі свого чоловіка Jay-Z гастролює світом. Концерти артистів – це неймовірний перфоменс, який неможливо обійти увагою. Відтак представники шоу-бізнесу те й роблять, що скуповують квитки на виступ запальної Бейонсе та репера Jay-Z.

Читайте також: Солістка гурту "НеАнгели" знялася повністю оголеною в еротичній фотосесії (18+)

Не змогла оминути увагою видовищний захід і солістка гурту "НеАнгели" Віка. Зірка обрала Ніццу, де 18 липня відбувся довгоочікуваний концерт американського подружжя. Вікторія поділилась своїми враженнями від неймовірного шоу. 

Шоу "On the Run" закохало в себе весь світ. Високий рівень виступу: світло, постановка шоу, живий і чистий звук, видовищно!
– поділилась враженнями Віка. 

 

 

У міні-шортах та яскравій футболці співачка з гурту "НеАнгели" запалила під ритмічну музику. Зірка показала гарячі танці, не соромлячись натовпу прихильників Бейонсе.

Було чудово! Я не могла встояти на місці. Які ритми, який голос, яка сильна енергія у Бейонсе. Ех, захотілось вискочити на сцену та сказати: "Відпочинь, моя улюблена вокалістко, а я за тебе попрацюю", – пожартувала Віка. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
сьогодні, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
сьогодні, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 480
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 1010
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1012
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 215
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук