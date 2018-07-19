Віка з гурту "НеАнгели" показала гарячі танці до пісні Бейонсе: відео

Учасниця популярного українського гурту "НеАнгели" Віка подалась на концерт Бейонсе. Запальні ритми пісень американки спонукали артистку по-особливому станцювати.

До осені 2018 року талановита американська поп-діва Бейонсе у супроводі свого чоловіка Jay-Z гастролює світом. Концерти артистів – це неймовірний перфоменс, який неможливо обійти увагою. Відтак представники шоу-бізнесу те й роблять, що скуповують квитки на виступ запальної Бейонсе та репера Jay-Z.

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Не змогла оминути увагою видовищний захід і солістка гурту "НеАнгели" Віка. Зірка обрала Ніццу, де 18 липня відбувся довгоочікуваний концерт американського подружжя. Вікторія поділилась своїми враженнями від неймовірного шоу.

Шоу "On the Run" закохало в себе весь світ. Високий рівень виступу: світло, постановка шоу, живий і чистий звук, видовищно!

– поділилась враженнями Віка.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 18 Лип 2018 р. о 11:27 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 18 Лип 2018 р. о 11:30 PDT

У міні-шортах та яскравій футболці співачка з гурту "НеАнгели" запалила під ритмічну музику. Зірка показала гарячі танці, не соромлячись натовпу прихильників Бейонсе.

Було чудово! Я не могла встояти на місці. Які ритми, який голос, яка сильна енергія у Бейонсе. Ех, захотілось вискочити на сцену та сказати: "Відпочинь, моя улюблена вокалістко, а я за тебе попрацюю", – пожартувала Віка.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы️. (@vikanablack) 19 Лип 2018 р. о 7:17 PDT