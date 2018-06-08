20:17
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Віка з "НеАнгелів" відправилась на відпочинок у Монако: фото

281 Читать новость на русском
Віка з "НеАнгелів" відправилась на відпочинок
Віка з "НеАнгелів" відправилась на відпочинок

Солістка популярного гурту "НеАнгели" Вікторія (справжнє ім'я Катерина Смеюха) при першій же нагоді відправляється на відпочинок за кордон. Зірка опублікувала яскраві знімки з поїздки до Монако.

Насичений гастрольний графік та зйомки не стають на заваді відпочинку артистки. Віка з "НеАнгелів" не тільки полюбляє сонячні пляжі та гори, але й колоритні та вишукані місця. Так, зірка обрала для відпочинку розкішне Монако. 

Читайте також: Учасниці гурту "НеАнгели" похизувались струнким тілом в купальниках: пікантні фото

Оселилась співачка в 5-зірковому готелі Монте-Карло. Згідно з сайтом комплексу, вартість номеру за один день тут становить понад 20 тисяч гривень. Ймовірно, така чимала ціна не лякає Вікторію, адже розкіш готелю вражає від холу. 

 

Співачка показала, який сніданок вона обирає в Монако. На знімку видно, що струнка Вікторія надає перевагу фруктам та запашній випічці. 

Ми всі такі різні. Але нас об'єднує одне – любов до фруктів.
– написала вона у соцмережі. 

 

Читайте також: Віка з "НеАнгелів" засвітила розкішні форми в купальнику: гарячі знімки

Окрім буденного вбрання, артистка засвітила на відпочинку розкішний брендовий одяг. Так, солістка "НеАнгелів" вбрала одяг від Louis Vuitton, що підкреслив її струнку фігуру. Також Вікторія приміряла розкішну міді-сукню, доповнивши її стильним капелюхом. 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок Музика Монако
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук