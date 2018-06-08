Віка з "НеАнгелів" відправилась на відпочинок у Монако: фото

Солістка популярного гурту "НеАнгели" Вікторія (справжнє ім'я Катерина Смеюха) при першій же нагоді відправляється на відпочинок за кордон. Зірка опублікувала яскраві знімки з поїздки до Монако.

Насичений гастрольний графік та зйомки не стають на заваді відпочинку артистки. Віка з "НеАнгелів" не тільки полюбляє сонячні пляжі та гори, але й колоритні та вишукані місця. Так, зірка обрала для відпочинку розкішне Монако.

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Оселилась співачка в 5-зірковому готелі Монте-Карло. Згідно з сайтом комплексу, вартість номеру за один день тут становить понад 20 тисяч гривень. Ймовірно, така чимала ціна не лякає Вікторію, адже розкіш готелю вражає від холу.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 7 Чер 2018 р. о 1:09 PDT

Співачка показала, який сніданок вона обирає в Монако. На знімку видно, що струнка Вікторія надає перевагу фруктам та запашній випічці.

Ми всі такі різні. Але нас об'єднує одне – любов до фруктів.

– написала вона у соцмережі.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 7 Чер 2018 р. о 1:29 PDT

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Окрім буденного вбрання, артистка засвітила на відпочинку розкішний брендовий одяг. Так, солістка "НеАнгелів" вбрала одяг від Louis Vuitton, що підкреслив її струнку фігуру. Також Вікторія приміряла розкішну міді-сукню, доповнивши її стильним капелюхом.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 7 Чер 2018 р. о 1:44 PDT