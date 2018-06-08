Віка з "НеАнгелів" відправилась на відпочинок у Монако: фото
Солістка популярного гурту "НеАнгели" Вікторія (справжнє ім'я Катерина Смеюха) при першій же нагоді відправляється на відпочинок за кордон. Зірка опублікувала яскраві знімки з поїздки до Монако.
Насичений гастрольний графік та зйомки не стають на заваді відпочинку артистки. Віка з "НеАнгелів" не тільки полюбляє сонячні пляжі та гори, але й колоритні та вишукані місця. Так, зірка обрала для відпочинку розкішне Монако.
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Оселилась співачка в 5-зірковому готелі Монте-Карло. Згідно з сайтом комплексу, вартість номеру за один день тут становить понад 20 тисяч гривень. Ймовірно, така чимала ціна не лякає Вікторію, адже розкіш готелю вражає від холу.
Співачка показала, який сніданок вона обирає в Монако. На знімку видно, що струнка Вікторія надає перевагу фруктам та запашній випічці.
Ми всі такі різні. Але нас об'єднує одне – любов до фруктів.
– написала вона у соцмережі.
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Окрім буденного вбрання, артистка засвітила на відпочинку розкішний брендовий одяг. Так, солістка "НеАнгелів" вбрала одяг від Louis Vuitton, що підкреслив її струнку фігуру. Також Вікторія приміряла розкішну міді-сукню, доповнивши її стильним капелюхом.