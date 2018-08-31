Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні

У місті Армянську в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Першими на сполох забили місцеві жителі, у яких почала виникати алергія, а домашні речі вкрилися липкою іржею. Окрім того, постраждало і довкілля: деякі дерева миттєво втратили листя.

В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске,но ветер подул на Армянск 1/2 https://t.co/lkn295Bt78 pic.twitter.com/KKkVbjOMVi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 августа 2018 г.

Як повідомляють блогери, чимало жителів Армянська отримали захворювання дихальних шляхів – пневмонію, опік слизових оболонок носа та рота. Наступними стадіями можуть стати набряк легень та смерть. Частими стали випадки втрати свідомості, принаймні, серед тих пацієнтів, що були госпіталізовані. А таких чимало – лікарні буквально переповнені.

Зазначимо, що завод "Титанові інвестиції" виробляє діоксид титану, який використовують при виготовленні товарів лакофарбової галузі, віконного пластику, предметів побуту, деталей автомобілів, машин і техніки, а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.

Що каже окупаційна влада Криму?

Стривожені місцеві жителі звинуватили окупаційну владу в замовчуванні ситуації, адже про інцидент їм ніхто не повідомляв. Тож невдовзі окупантам таки довелося прокоментувати ситуацію із викидом. Як заявив незаконний "глава Криму" Сергій Аксьонов, ймовірним джерелом забруднюючих речовин в атмосфері є викиди на місцевому хімічному заводі – філії ТОВ "Титанові інвестиції".

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Згодом так званий "віце-прем'єр Криму" Ігора Михайличенко заявив, що попередньою причиною появи нальоту на металевих предметах в Армянську є викид шкідливої ​​речовини на хімічному заводі, який був спровокований сильною спекою і посухою. Так, відбулося випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного філією "Титанові інвестиції". Михайличенко також заявив, що керівництво заводу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання екологічних вимог під час поводження з промисловими відходами.

У свою чергу Росспоживнагляд запевняв, що загрози для здоров’я людей немає, проте згодом запустив гарячу телефонну лінію у зв'язку з екологічною ситуацією на півночі Криму, а також випустив рекомендації на випадок подібних подій. Так, рекомендовано обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна і двері, захищати органи дихання ватно-марлевими вологими пов'язками, митися і купатися з рясним проточним водовикористанням.

Чи є загроза для материкової України?

Викиди в Армянську таки шкідливі, заявив постійний представник Президента України в Криму Борис Бабін. За його словами, окрім заводу "Титанові інвестиції", шкідливі речовини викидають і содовий та бромний заводи у Красноперекопську. За його словами, від екологічних проблем, які виникли внаслідок незаконної діяльності підприємств на півночі окупованого півострова, страждають не тільки жителі Армянська, а й Херсонщини. В деяких селах ситуація критична.

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Відтак, Україна планує провести відповідний екологічний моніторинг, щоб отримати чітку оцінку розмірів екологічного лиха у Криму.

Результат, який залежить від компетенції правоохоронних органів, необхідно отримати найближчим часом, оскільки дивлячись на жителів сіл Херсонщини, де онкологія вже зашкалює через ці викиди хімічної промисловості північного Криму, переживаєш контроверсійні почуття від дій окремих посадовців у погонах, які займаються тільки тим, що перекладають в Києві папірці з теки в теку,

– заявив Бабін.

Він також припустив, "росіяни могли повернутися до виробництва компонентів хімічної зброї в Криму на відповідних підприємствах".

Як виглядають наслідки викиду в Армянську?

У мережі опублікували відео з кислотовідстійника заводу "Кримський Титан". На кадрах видно масштаби та наслідки викиду хімічної речовини. На відео блогер зазначає, що ґрунт сильно висох, а трава стала бурого кольору. На місці також спостерігається рекордно високий рівень сірки, яка раніше не виділялася в таких обсягах.

Дивіться відео про ситуацію в Армянську:

Добро пожаловать в родную гавань. Крым. Пиздец. pic.twitter.com/xslc63JMtY — Rig Sec (@Rigsector) 30 августа 2018 г.

В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу.

В Армянске, в окружающей среде, повышенная кислотность, которая образует на металлических вещах "мыльный" налет и ржавчину. Ржавеет нержавейка и техника, разъедает дорожки в электронике, у людей начались проблемы со здоровьем. pic.twitter.com/9auvhLCBJP — Ray (@Ray_net_ua) 26 августа 2018 г.

Крым. В Армянске моют дороги с содой. Природа гибнет. Повсюду ржавчина pic.twitter.com/mDFWGeyouk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 августа 2018 г.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск

"Возле Васильева 16 деревья повяли к чертям!Возле лицея с тополей летят листья,трава стала желтой.Всем тупо наврали что,-все будет нормально все будут здоровы! Если все идут на улице и чуть ли не задыхаются из за кислоты"

ну пожалейте себя! к кордону хотя бы идите! pic.twitter.com/FC1dYzwSK3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.