Про це Людмила Чмульова розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Однак згодом доступ до профілю став недоступним.

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Жінка каже, що відео з її участю – фейк

Це відео фейкове, це нарізки відео, які зроблені з різних сторінок,

– зазначила жінка.

Вона попросила людей не робити з неї "цапа-відбувайла". А також повідомила, що буде подавати в суд на видання, яке опублікувало ролик.

За словами харків'янки, після поширення відео у мережі вона почала отримувати погрози від користувачів, які бажали їй смерті й хотіли "посадити у в'язницю".

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