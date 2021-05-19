Про це Людмила Чмульова розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Однак згодом доступ до профілю став недоступним.
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Жінка каже, що відео з її участю – фейк
Це відео фейкове, це нарізки відео, які зроблені з різних сторінок,
– зазначила жінка.
Вона попросила людей не робити з неї "цапа-відбувайла". А також повідомила, що буде подавати в суд на видання, яке опублікувало ролик.
За словами харків'янки, після поширення відео у мережі вона почала отримувати погрози від користувачів, які бажали їй смерті й хотіли "посадити у в'язницю".
Жінка запевняє, що ролик за її участю – фейк: дивіться відеозвернення
Жінка викинула паспорти, бо не полетіла у Туреччину: що відомо
- Раніше стала відомо, що харків'янку з 2 дітьми не пустили на літак до Стамбула.
- Жінка не мала ані нотаріальної згоди батька своїх неповнолітніх дітей на їхнє вивезення до Туреччини, ані свідоцтва про їхнє народження.
- Спершу вона розповіла, як незадоволена законодавством України, а потім – викинула паспорт. Згодом примусила це зробити й дітей, які на камеру посилали Україну "до д*пи".