Викидав телефони у вікно: як харківському главі облради Товмасяну вручали підозру
Джерело:"Суспільне"
Главі Харківської обларади повідомили про підозру щодо хабарництва. Детективи провели обшуки у чиновника. До речі, знайшли розбиті телефони.
Детектив Національного антикорупційного бюро Микола Карась уточнив, що телефони знайшли вдома у Товмасяна. Мають довести, що вони належали саме чиновнику.
Важливо Понад мільйон гривень хабаря: НАБУ повідомило про підозру главі Харківської облради Товмасяну
Вони були розбиті та викинуті з вікна,
– розповів Карась.
Телефони викинув сам Товмасян
Юрій Бутусов написав, що під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони. Однак, за словами журналіста, це не допомогло політику "приховати свої контакти".
Чи працюють телефони
Детектив зазначив, що поки не може прокоментувати їх придатність для подальшого використання. Надалі з'ясовуватимуть, чи можливо відновити дані телефонів.
Щоправда, Карась зазначив, що під час вручення підозри Товмасян опору не чинив.
Що відомо про підозру Товмасяна
- Підозру НАБУ та САП вручили Товмасяну за фактом одержання понад мільйона гривень хабаря.
- За версією слідства, Товмасян разом зі своїм заступником вимагав гроші за те, щоб залишити на посаді керівника підприємства.
- 22 липня "на гарячому" викрили, власне, заступника – Андрія Малиша та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини хабаря.