Після цього тварину відвезли до ветеринара, де їй надали першу медичку допомогу. Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.
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Пошкоджена щелепа кішки, яку викинули / Фото Ольги Уманчик
Виставив і кинув
За словами волонтерки, чоловік просто виставив кішку за межі балкону та кинув. Після цього почулося пронизливе м'явкання.
Коли тварину привезли до клініки, ветеринари одразу кинулися її рятувати й робити рентген. Якраз тоді виявилося, що тварина була хворою до падіння.
Рентген травмованої в Дніпрі тварини / Фото Ольги Уманчик
Що діагностували в кішки:
- перелом двох ребер;
- вивих задньої лівої лапи;
- розбита мордочка;
- еозинофільна гранульома на слизових ясен;
- кахексія;
- проблеми з сечовим міхуром.
Волонтерка почала лікувати тварину в борг. Лише перший візит до ветеринара їй обійшовся у 2 400 гривень.
Рахунок за лікування кішки, яку викинули з 4 поверху / Фото Ольги Уманчик