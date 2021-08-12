Після цього тварину відвезли до ветеринара, де їй надали першу медичку допомогу. Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.

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У Дніпрі викинули кішку з 4 поверху
Пошкоджена щелепа кішки, яку викинули / Фото Ольги Уманчик

Виставив і кинув

За словами волонтерки, чоловік просто виставив кішку за межі балкону та кинув. Після цього почулося пронизливе м'явкання.

Коли тварину привезли до клініки, ветеринари одразу кинулися її рятувати й робити рентген. Якраз тоді виявилося, що тварина була хворою до падіння.

У Дніпрі викинули кішку з 4 поверху
Рентген травмованої в Дніпрі тварини / Фото Ольги Уманчик

Що діагностували в кішки:

  • перелом двох ребер;
  • вивих задньої лівої лапи;
  • розбита мордочка;
  • еозинофільна гранульома на слизових ясен;
  • кахексія;
  • проблеми з сечовим міхуром.

Волонтерка почала лікувати тварину в борг. Лише перший візит до ветеринара їй обійшовся у 2 400 гривень.

У Дніпрі викинули кішку з 4 поверху
Рахунок за лікування кішки, яку викинули з 4 поверху / Фото Ольги Уманчик