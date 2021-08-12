Після цього тварину відвезли до ветеринара, де їй надали першу медичку допомогу. Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.

Інша подія Ударами зламали щелепу: у Дніпрі жорстко побили кота Рижика – фото 18+



Пошкоджена щелепа кішки, яку викинули / Фото Ольги Уманчик

Виставив і кинув

За словами волонтерки, чоловік просто виставив кішку за межі балкону та кинув. Після цього почулося пронизливе м'явкання.

Коли тварину привезли до клініки, ветеринари одразу кинулися її рятувати й робити рентген. Якраз тоді виявилося, що тварина була хворою до падіння.



Рентген травмованої в Дніпрі тварини / Фото Ольги Уманчик

Що діагностували в кішки:

перелом двох ребер;

вивих задньої лівої лапи;

розбита мордочка;

еозинофільна гранульома на слизових ясен;

кахексія;

проблеми з сечовим міхуром.

Волонтерка почала лікувати тварину в борг. Лише перший візит до ветеринара їй обійшовся у 2 400 гривень.



Рахунок за лікування кішки, яку викинули з 4 поверху / Фото Ольги Уманчик

Зверніть увагу! Допомогти в лікуванні нещасної тварини можна грошовим переказом на карти міні-притулку. Monobank 4149 4991 3681 6293 — Уманчик Ольга; ПриватБанк 4149 4991 3681 6293 — Уманчик Ольга.