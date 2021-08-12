У Дніпрі викинули з 4 поверху хвору кішку: отримала моторошні травми

У Дніпрі 12 квітня скинули з 4 поверху хвору кішку. Її намагалися зловити, однак це було безрезультатно та падіння призвело до серйозних травмувань.

Після цього тварину відвезли до ветеринара, де їй надали першу медичку допомогу. Про це повідомила волонтерка Ольга Уманчик.

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Пошкоджена щелепа кішки, яку викинули / Фото Ольги Уманчик

Виставив і кинув

За словами волонтерки, чоловік просто виставив кішку за межі балкону та кинув. Після цього почулося пронизливе м'явкання.

Коли тварину привезли до клініки, ветеринари одразу кинулися її рятувати й робити рентген. Якраз тоді виявилося, що тварина була хворою до падіння.



Рентген травмованої в Дніпрі тварини / Фото Ольги Уманчик

Що діагностували в кішки:

перелом двох ребер;

вивих задньої лівої лапи;

розбита мордочка;

еозинофільна гранульома на слизових ясен;

кахексія;

проблеми з сечовим міхуром.

Волонтерка почала лікувати тварину в борг. Лише перший візит до ветеринара їй обійшовся у 2 400 гривень.



Рахунок за лікування кішки, яку викинули з 4 поверху / Фото Ольги Уманчик

Допомогти в лікуванні нещасної тварини можна грошовим переказом на карти міні-притулку. Monobank 4149 4991 3681 6293 — Уманчик Ольга; ПриватБанк 4149 4991 3681 6293 — Уманчик Ольга.