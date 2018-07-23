18:03
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Спляча балерина та невдалі па: Аніта Луценко кумедно розповіла про участь в "Танцях з зірками"

226 Читать новость на русском
Танці з зірками 2018: учасники шоу
Танці з зірками 2018: учасники шоу

Зірковий челендж в українському шоу-бізнесі продовжується. До шоу "Танці з зірками" приєдналась фітнес-тренер Аніта Луценко.

Автори шоу у 2018 році вирішили оригінально представити початок проекту "Танці з зірками". Кожен з учасників записує відео та передає естафету іншій зірці. Відтак мережу заполонила лихоманка: прихильники шоу не можуть передбачити, в якому складі побачать перші випуски танцювальної програми. 

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

Наразі відомо 4 учасники "Танців з зірками". На участь у шоу погодились екс-"холостяк" Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна та боксер Денис Берінчик. Виклик від спортсмена кумедно прийняла й тренер Аніта Луценко. 

Ну от щоб я і не прийняла виклик? Ні! Із задоволенням приймаю виклик від Дениса Берінчика. Тому чекайте мою внутрішню, дуже глибоко сплячу балерину в ефірах "Танці з зірками",
– прокричала у горах Аніта Луценко. 

 

Зірковий тренер додала, що впродовж тижня вже готується до участі в шоу. Вона показала фрагмент свого тренування та показала кілька невдалих па. Естафету Аніта Луценко передала гумористу та тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну. Наразі він не відреагував на виклик фітнес-тренера.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні, 18:03 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 8
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сьогодні, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 419
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
3381
Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик – Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 1039
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук