Спляча балерина та невдалі па: Аніта Луценко кумедно розповіла про участь в "Танцях з зірками"

Зірковий челендж в українському шоу-бізнесі продовжується. До шоу "Танці з зірками" приєдналась фітнес-тренер Аніта Луценко.

Автори шоу у 2018 році вирішили оригінально представити початок проекту "Танці з зірками". Кожен з учасників записує відео та передає естафету іншій зірці. Відтак мережу заполонила лихоманка: прихильники шоу не можуть передбачити, в якому складі побачать перші випуски танцювальної програми.

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Наразі відомо 4 учасники "Танців з зірками". На участь у шоу погодились екс-"холостяк" Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна та боксер Денис Берінчик. Виклик від спортсмена кумедно прийняла й тренер Аніта Луценко.

Ну от щоб я і не прийняла виклик? Ні! Із задоволенням приймаю виклик від Дениса Берінчика. Тому чекайте мою внутрішню, дуже глибоко сплячу балерину в ефірах "Танці з зірками",

– прокричала у горах Аніта Луценко.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 23 Лип 2018 р. о 3:03 PDT

Зірковий тренер додала, що впродовж тижня вже готується до участі в шоу. Вона показала фрагмент свого тренування та показала кілька невдалих па. Естафету Аніта Луценко передала гумористу та тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну. Наразі він не відреагував на виклик фітнес-тренера.