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      Виклик зимі: у Черкасах пенсіонери влаштували новорічні купання у крижаній воді

      80 Читать новость на русском

      Замість небезпечних феєрверків на честь Нового року, черкаські пенсіонери вирішили пірнати у крижану воду. І це їх не лякає, а, навпаки, загартовує.

      Пенсіонери клубу "Довголіття" у перший день Нового року вдосвіта прямували на берег Дніпра, аби пірнути у крижану воду.

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      Вони відмовилися від шкідливих страв та алкоголю, натомість обрали здоровий спосіб життя. Пенсіонерка Таїсія пірнула у перші хвилини новоріччя. Вона розповіла, що плаває кожного дня і зимою, і літом вже 6 років, адже це корисно для здоров’я.

      Черкаські пенсіонери купалися у крижаній воді у перший день Нового року
      Черкаські пенсіонери купалися у крижаній воді у перший день Нового року

      Найстаршим учасникам клубу – 80 років, проте вони щодня пірнають у Дніпро та хваляться хорошим здоров’ям.

      Ми ведемо повністю здоровий спосіб життя, тому що колись хворіли і вживали алкоголь. А зараз біжимо в клуб – чи ополонку приготуємо, чи просто поспілкуємося з однодумцями,
      – сказав керівник клубу "Довголіття" Олександр Толбатов.

      Черкаські моржі не бояться холодної води та запевняють: можуть плавати майже півгодини, і навіть встановлюють уже рекорди.

      Після купання – зігріваються трав'яним чаєм за особливим рецептом з додаванням перцю, яблука та шкірок лимону і апельсину. Літні люди певні: здоровий спосіб життя та загартовування допоможуть прожити ледь не 100 років. Обіцяють довести це власним прикладом.

      Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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