Викликали фурор: українці вибороли 20 медалей на "Іграх нескорених"

На "Іграх нескорених" у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей. За тиждень наші спортсмени 20 разів піднімалися на п'єдестал в Австралії. Зокрема, стали найкращими у веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, стрільбі з луку та легкій атлетиці.

Українські спортсмени боролись за медалі у легкій атлетиці, стрільбі з луку, плаванні тощо. І раз за разом забирали призові медалі.

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Підтримка наших вболівальників інколи перекрикувала навіть іноземних коментаторів. Цього року українська збірна виборола 20 медалей. Сім золотих, десять срібних та три бронзових. І так перевершила наш торішній результат. Серед чемпіонів, та й учасників також, лише одна жінка – Майя Москвич. Вона вперше була на змаганнях такого рівня та одразу отримала 2 золота – серед новачків та в командному заліку збірної.



"Ігри нескорених"



Змагання у Сіднеї

"Я б хотіла присвятити цю перемогу тим, хто повернувся з війни та Майдану живими. Це не нам було вирішувати чи лишатися в живих чи ні, але ми можемо вирішувати, як нам жити далі. Ми повинні прожити життя гідно, ми можемо це зробити, і моя сьогодні перемога показує, що насправді все неможливе – можливе", – розповіла золота призерка "Ігор нескорених" Майя Москвич.



Золота призерка "Ігор нескорених" Майя Москвич



Україна виборола 20 медалей



Українці на змаганнях

Наша команда збирається додому. В понеділок, 29 жовтня, їх можна зустріти в аеропорту Бориспіль.

Що таке "Ігри нескорених"? Ігри нескорених – це змагання паралімпійського типу для ветеранів. Тут не завжди виступають профі, однак, відбір у збірній – чималий. Українська збірна в змагання брала участь вдруге. Цікаво, що склад команди повністю оновлений, бо за правилами не можна представляти країну кілька років поспіль.