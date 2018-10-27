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      Викликали фурор: українці вибороли 20 медалей на "Іграх нескорених"

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      На "Іграх нескорених" у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей. За тиждень наші спортсмени 20 разів піднімалися на п'єдестал в Австралії. Зокрема, стали найкращими у веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, стрільбі з луку та легкій атлетиці.

      Українські спортсмени боролись за медалі у легкій атлетиці, стрільбі з луку, плаванні тощо. І раз за разом забирали призові медалі.

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      Підтримка наших вболівальників інколи перекрикувала навіть іноземних коментаторів. Цього року українська збірна виборола 20 медалей. Сім золотих, десять срібних та три бронзових. І так перевершила наш торішній результат. Серед чемпіонів, та й учасників також, лише одна жінка – Майя Москвич. Вона вперше була на змаганнях такого рівня та одразу отримала 2 золота – серед новачків та в командному заліку збірної.


      "Ігри нескорених"


      Змагання у Сіднеї

      "Я б хотіла присвятити цю перемогу тим, хто повернувся з війни та Майдану живими. Це не нам було вирішувати чи лишатися в живих чи ні, але ми можемо вирішувати, як нам жити далі. Ми повинні прожити життя гідно, ми можемо це зробити, і моя сьогодні перемога показує, що насправді все неможливе – можливе", – розповіла золота призерка "Ігор нескорених" Майя Москвич.


      Золота призерка "Ігор нескорених" Майя Москвич


      Україна виборола 20 медалей


      Українці на змаганнях 

      Наша команда збирається додому. В понеділок, 29 жовтня, їх можна зустріти в аеропорту Бориспіль.

      Що таке "Ігри нескорених"? Ігри нескорених – це змагання паралімпійського типу для ветеранів. Тут не завжди виступають профі, однак, відбір у збірній – чималий. Українська збірна в змагання брала участь вдруге. Цікаво, що склад команди повністю оновлений, бо за правилами не можна представляти країну кілька років поспіль. 

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новини України Спорт Ігри нескорених Австралія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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