"Викликає співчуття": у Путіна зреагували на припинення Україною Договору про дружбу з РФ

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – заявив, що непродовження Україною Договору про дружбу і співробітництво з РФ викликає співчуття Кремля.

Про це повідомляє ТАСС.

"Очевидно одне – навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців – тих самих українців, з якими нас пов'язують узи родинних і братських відносин, незважаючи ні на що", – сказав речник Путіна.

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Можна висловити лише співчуття у зв'язку з тим, що українське керівництво ухвалює такі необачні рішення. На наш погляд, це є проявом неповаги до свого власного народу, до його інтересів,

– додав Пєсков.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада схвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І вже 10 грудня цей законопроект був підписаний президентом Петром Порошенком.

Що відомо про Договір про дружбу між Україною та Росією?Це угода, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору зі сторони РФ як політично, так і фактично.