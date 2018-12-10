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      "Викликає співчуття": у Путіна зреагували на припинення Україною Договору про дружбу з РФ

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      У Кремлі прокоментували припинення Україною Договору про дружбу з Росією
      У Кремлі прокоментували припинення Україною Договору про дружбу з Росією / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – заявив, що непродовження Україною Договору про дружбу і співробітництво з РФ викликає співчуття Кремля.

      Про це повідомляє ТАСС.

      "Очевидно одне – навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців – тих самих українців, з якими нас пов'язують узи родинних і братських відносин, незважаючи ні на що", – сказав речник Путіна.

      Читайте також: Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України

      Можна висловити лише співчуття у зв'язку з тим, що українське керівництво ухвалює такі необачні рішення. На наш погляд, це є проявом неповаги до свого власного народу, до його інтересів,
      – додав Пєсков.

      Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада схвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І вже 10 грудня цей законопроект був підписаний президентом Петром Порошенком.

      Що відомо про Договір про дружбу між Україною та Росією?Це угода, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору зі сторони РФ як політично, так і фактично.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Володимир Путін Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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