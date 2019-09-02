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      Виклики для Гончарука: які негаразди з призначенням заступників міністрів

      Актуальне інтерв'ю 247 Читать новость на русском

      Про заступників міністрів, Олексія Гончарука, зростання економіки та засідання Кабміну за зачиненими дверима – в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач видання "Новое время" Іван Верстюк.

      Про заступників міністрів

      – Вже відомо, що з призначенням заступників міністрів є негаразди. Зокрема, планують нав’язати новому міністру інфраструктури Владиславу Криклію заступника у вигляді Юрія Лавренюка.

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      – Про якого кажуть, що це цілковита креатура Арсена Авакова, який традиційно не хоче вдовольнитися лише кріслом міністра внутрішніх справ. Він хоче бути неформальним віцепрем’єром з впливом на економіку.

      Юрій Лавренюк
      Юрій Лавренюк

      Про Гончарука

      – Чому саме Олексій Гончарук отримав цю посаду. Не Владислав Рашкован з МВФ, якого розглядали, не Андрій Коболєв, не Айварас Абромавичус. Тому що Гончарук зобов’язаний своєю політичною кар’єрою Володимиру Зеленському та Офісу Президента.

      Це спроба зі сторони Зеленського купити лояльного прем'єр-міністра, тому що вони завжди йому нагадуватимуть: "Три місяці тому вас, шановний пане Олексію, ще ніхто не знав, а ми з вас зробили цілого прем’єр-міністра". Оце особисте зобов'язання воно дуже важливе.

      – Я не хочу казати, що Гончарук буде поганим прем'єром. Бо про нього говорять непогані речі люди, які з ним працювали в Офісі ефективного регулювання, та ті, хто був з ним в партії "Сила людей" на виборах 2014 року. Але на скільки ця молода команда міністрів зможе впоратися з бюрократичною системою – це великий виклик.

      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук

      – Одна справа знати, що є правильно для політики та економіки. А зовсім інша – змогти ці рішення протягнути через всю ієрархію влади. Адже бюрократична система міністерств з'їла вже не одного технократа. Вона з'їла Павла Шеремета, який був міністром економіки, й Андрія Пивоварського, який був міністром інфраструктури.

      Про зростання економіки на 40%

      – Володимир Зеленський, який не є фахівцем з економіки, дає такі ультимативні накази прем'єр-міністру – це свідчить про його політичну незрілість з нотками популізму.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      – Обсяг нашої економіки, нашого ВВП залежить від цін на сировинні товари на міжнародних ринках. І Гончарук не може дати команду міжнародним ринкам, аби зростали ціни на залізну руду чи зерно, які є нашими ключовими продуктами експорту. Тому така цифра звучить як бажання сподобатись людям.

      Дійсно ВВП в другому кварталі виріс на 4,6% – це найбільший темп за останні п’ять років, але причина не в тому, що хтось перестав красти, а втому, що в Україні цього року рекордний врожай зерна близько 75 мільйонів тонн.

      – ВВП зростає коштом споживчого попиту, адже йде зараз зростання зарплат та доходів нерівномірно. В топменеджерів швидше, у виконавців менше, але це йде. Водночас, як частка інвестицій в економіці не зростає і це тривожний знак, адже інвестиції заходять в країну тоді, коли йдуть структурні реформи. Коли відбувається підвищення довіри до суддів, правоохоронців. Є довіра, що якщо ти купиш завод в Києві, Дніпрі чи під Львовом, то його не оштрафує фіскальна служба за вигаданим приводом.

      Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою планують втілити у життя?

      – Стимулювати економічного зростання.
      – Запровадити ринок землі.
      – Поліпшити бізнес-клімат.
      – Детінізувати економіку.
      – Розвинути інфраструктуру та енергетику.
      – Протидіяти рейдерству, контрабанді та корупції.
      – Реформувати правоохоронні органи.

      Про засідання Кабміну за зачиненими дверима

      – Ключова проблема української політики – це кулуарщина, коли важливі питання вирішуються за зачиненими дверима. Так було 28 років.

      – Будь-яке перекриття інформації для ЗМІ є проблемою, тому що в мене, як журналіста, та моїх колег завжди під час засідання Кабінету міністрів була можливість поставити питання тому чи іншому міністру. А не лише вислухати офіційний брифінг, де він скаже те, що він хоче сказати. В мене є питання і я хочу на них отримати відповідь. Я не хочу почути завчасно підготовлений текст.


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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Арсен Аваков ВВП ЗМІ Журналісти Владислав Криклій Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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