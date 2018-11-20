Виключення Бойка та Льовочкіна – це боротьба Ахметова та Фіртоша за вплив у партії, – аналітик

Народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з партії "Опоблоку" через об'єднання з партією Вадима Рабіновича "За життя". Сам Льовочкін назвав виключення "атакою на одного з найрейтинговіших кандидатів у президенти".

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів парламентський аналітик громадського руху "Чесно" Олександр Саліженко.

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На думку аналітика, сьогоднішня заява Олександра Вілкула про виключення з фракції Бойка та Льовочкіна – це відповідь після заяви про об'єднання з Шуфричем, І свого роду, це боротьба внутрішніх кланів олігархів Фірташа та Ахметова за позицію в опозиційному русі.

Очевидно, що відкіл від партії дуже позначиться на рейтингах не лише Бойка, який за попередніми опитуваннями мав найбільшу підтримку, а і на рейтингах Вілкула,

– зазначив Саліженко.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 листопада, народні депутати Бойко і Льовочкін були виключені з партії "Опозиційний блок" за співпрацю з владою і зраду інтересів виборців. Це питання було розглянуто на засіданні фракції, і вона більшістю голосів – 22 людини – не підтримала Юрія Бойко в його діях.