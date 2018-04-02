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"Вікна" у фантастичні світи: у Києві відкриється незвичайна виставка кераміки

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4 квітня у київському арт-просторі It’s Not the Louvr відбудеться презентація виставки кераміки Юрія Мусатова під назвою Windows.

В експозиції будуть представлені керамічні панно, створені впродовж 2017 року. Загальна кількість робіт на виставці – близько 10 творів.

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Серія Windows – це експеримент з керамічними поливами, що відкриває "вікна" в далекі фантастичні світи; дає змогу уявити, зрозуміти, почути. Я намагаюся вирішити головну художньо-технологічну проблему, показати нові можливості кераміки. Пояснити глядачу, що це не просто глина, а витвір з колосальною енергією, яка вивільнюється в результаті потрапляння суб'єкта в її поле, – розказує про свій проект Юрій Мусатов.

Роботи Мусатова, що обігрують природні мотиви за допомогою актуальної художньої мови, – рідкісний приклад концептуального підходу до кераміки та розширення її можливостей в ідейному, естетичному та технологічному сенсі, коли експерименти з матеріалом поєднуються з філософськими конотаціями.

Експозиція, яку організовують Sky Art Foundation та It’s Not the Louvr, триватиме з 4 по 18 квітня. Вхід для усіх охочих – вільний.

Хто такий Юрій Мусатов? Митець – яскравий представник сучасної української кераміки. Народився 1981 року в Конотопі Сумської області. 2008 року закінчив Львівську національну академію мистецтв. Член Національної спілки художників України, член Міжнародної академії кераміки в Женеві. Учасник персональних і групових виставок, мистецьких проектів, симпозіумів і бієнале кераміки. Живе та працює в Києві.

Теги: Новини України LifeStyle Мистецтво Анонс Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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