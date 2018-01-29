Виконаний з гільз портрет Путіна показали на виставці у США

Двометровий портрет президента Росії Володимира Путіна, виконаний з гільз, показали на виставці "П'ять елементів" в Українському інституті Америки в Нью-Йорку.

Картина виконана українськими художниками Деніелом Гріном і Дариною Марченко і називається "Лице війни", повідомляє CNN.

За їх словами, в роботі використані гільзи, зібрані під час Євромайдану. Автори також стверджують, що брали участь у подіях в центрі Києва в 2014 році.

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Марченко пояснила, що Путін на портреті виглядає втомленим і сумною людиною.

"Навіть диктатори, люди, які роблять погані речі, бояться, тому що їм доведеться постати перед небесами рано чи пізно", – зазначила Дарина Марченко.

Для виготовлення картини використовували масляні і акрилові фарби та понад 5 тисяч гільз.