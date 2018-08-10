Виконавець пісні "Despacito" Дедді Янкі втратив понад 2 мільйони доларів: деталі пограбування

Пуерто-риканський співак Дедді Янкі, який був одним із виконавців популярної пісні "Despacito", втратив понад 2 мільйони доларів. Зірку майстерно обікрали в Іспанії.

Про це повідомляє ВВС.

Мальовнича поїздка Дедді Янкі в Іспанію завершилась гучним скандалом. Просто посеред дня із його готельного номера поцупили коштовні прикраси на суму в понад 2 мільйони доларів.

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За інформацією ЗМІ, злодій прикинувся артистом та проник у його номер у Валенсії. Зловмиснику навіть вдалося переконати персонал готелю, щоб ті допомогли йому відкрити сейф з коштовностями. Після того, як чоловік отримав дорогоцінності на суму в понад 2 мільйони доларів та готівку в кілька тисяч доларів, він безперешкодно покинув готель.

Факт пограбування вже підтвердили представники Дедді Янкі. Від жодних коментарів вони відмовились, оскільки не хочуть перешкоджати роботі іспанських правоохоронців.

Допис, поширений Daddy Yankee (@daddyyankee) 8 Сер 2018 р. о 2:34 PDT

Наразі поліція з'ясовує всі деталі злочину. Як повідомляють місцеві ЗМІ, правоохоронці вже переглянули всі камери спостереження та перевірили апартаменти на відбитки пальців. Поки ім'я злодія не встановлено.

Дивіться відео популярного кліпу Дедді Янкі та Луїса Фонсі "Despacito":