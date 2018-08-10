13:09
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виконавець пісні "Despacito" Дедді Янкі втратив понад 2 мільйони доларів: деталі пограбування

346 Читать новость на русском
Співака Дедді Янкі пограбували
Співака Дедді Янкі пограбували / billboard.com

Пуерто-риканський співак Дедді Янкі, який був одним із виконавців популярної пісні "Despacito", втратив понад 2 мільйони доларів. Зірку майстерно обікрали в Іспанії.

Про це повідомляє ВВС

Мальовнича поїздка Дедді Янкі в Іспанію завершилась гучним скандалом. Просто посеред дня із його готельного номера поцупили коштовні прикраси на суму в понад 2 мільйони доларів. 

Читайте також: Шахрай обікрав Демі Мур на чималу суму: деталі

За інформацією ЗМІ, злодій прикинувся артистом та проник у його номер у Валенсії. Зловмиснику навіть вдалося переконати персонал готелю, щоб ті допомогли йому відкрити сейф з коштовностями. Після того, як чоловік отримав дорогоцінності на суму в понад 2 мільйони доларів та готівку в кілька тисяч доларів, він безперешкодно покинув готель. 

Факт пограбування вже підтвердили представники Дедді Янкі. Від жодних коментарів вони відмовились, оскільки не хочуть перешкоджати роботі іспанських правоохоронців. 

 

Наразі поліція з'ясовує всі деталі злочину. Як повідомляють місцеві ЗМІ, правоохоронці вже переглянули всі камери спостереження та перевірили апартаменти на відбитки пальців. Поки ім'я злодія не встановлено. 

Дивіться відео популярного кліпу Дедді Янкі та Луїса Фонсі "Despacito":

 

Теги: LifeStyle Пограбування Музика Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук