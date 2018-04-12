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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Виконавець злочинних наказів Януковича: що відомо про затриманого організатора тітушок Саркісяна

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Армен Саркісян
Армен Саркісян

Затриманий у Франції Армен Саркісян організовував "тітушок", які нападали на учасників Євромайдану по всій Україні. Окрім того за часів правління Віктора Януковича він керував найбільшою бригадою бойовиків Юрія Іванющенка – голови мафії і друга Віктора Януковича.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, затриманий у Франції Армен Саркісян у кримінальних колах відомий як "Армен Горлівський".

"Саркісян з бандитами виїжджав на сотні "стрілок" та "розбірок", на "віджимання" та на захоплення, він вибивав проблемні борги або робив борги проблемними. Тож не дивно, що мафія при Януковичі стала головною структурою управління в державі. А Саркісян був одним з найяскравіших символів правлячого беззаконня – будь-які силовики боялися його зачепити. Тому саме Саркісян організовував атаки на Євромайдан в різних містах України, саме Саркісян безпосередньо організовував бандитів, які атакували Євромайдан 20-го лютого. Реальний мафіозі, і його посадка – реальна перевірка дієздатності всієї держави", – зазначив Юрій Бутусов.

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Він також додав, що Саркісян був тісно пов'язаний з кримінальним світом Росії.

"Саркісян знає все – це виконавець тисяч злочинних наказів Іванющенко і самого Януковича", – наголосив журналіст.

Варто зазначити, що українське слідство вважає Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Майдану у 2014 році. Зокрема, вважається, що вбивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме група Саркісяна. Нещодавно заарештований у цій же справі Юрій Крисін був його "підшефним".

Додамо, що щодо Саркісяна є й інші кримінальні епізоди, зокрема щодо організації вибухів та інших злочинів.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Тітушки Кримінальні новини Новини Франції Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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