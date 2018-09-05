Виконавці отруєння "Новачком" – офіцери військової розвідки РФ, – Мей

Олександр Петров та Руслан Боширов, яких британські слідчі підозрюють у виконанні отруєння в Солсбері, є офіцерами ГРУ – військової розвідки Росії.

Про це заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час виступу у парламенті, повідомляє Sky News.

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"На підставі даних розвідки уряд дійшов висновку, що дві особи, імена яких назвали поліція та прокуратура, є офіцерами російської військової розвідки, також відомої як ГРУ. ГРУ – це високодисциплінована організація з добре налагодженим ланцюгом командування. Отже, це не було випадковою операцією. Вона майже напевно була схвалена поза межами ГРУ на вищому рівні російської держави", – заявила британська прем'єрка.

За її словами, після отруєння Росія розпочала кампанію з дезінформації.

"Вони навіть заявили, що це я винайшла "Новачок". Спроби Росії приховати правду лише підкріплюють їхню вину. Тільки Росія мала технічні можливості, операційний досвід і мотив для проведення нападу", – сказала Мей.

Russia's attempts to "hide the truth reinforces their culpability." @theresa_may says Russia had the experience and motive to carry out the Salisbury novichok poisoning.



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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні.Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.