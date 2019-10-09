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      Використання промислових шлаків для будівництва автодоріг дозволить економити 30 млрд грн на рік

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      Використання промислових шлаків для будівництва автодоріг дозволить економити 30 млрд грн на рік
      Використання промислових шлаків для будівництва автодоріг дозволить економити 30 млрд грн на рік / budport.com.ua (ілюстративне фото)

      Використання промислових відходів для будівництва автошляхів дозволить економити 30 мільярдів бюджетних гривень на рік. Про це заявила в ефірі 24 каналу президент Всеукраїнської громадської асоціації Світлана Берзіна.

      "Ми підрахували, скільки було витрачено коштів на інфраструктурні проєкти, враховуючи дані Prozorro. Якщо будуть використовуватися 50% шлаків замість природної сировини, то можна зекономити близько 30 мільярдів гривень – це з урахуванням вже підготовки шлакових матеріалів до необхідної фракції, яка зможе застосовуватись при будівництві та витрат на транспортування", – зазначила Світлана Берзіна.

      Як зазначили учасники Міжнародної виставки обладнання та технологій для збору та переробки відходів Waste Menegment 2019, шлаки для будівництва доріг застосовують у більшості країн світу. Через надійність та екологічність матеріалу. Тоді, як у нас використовується менше третини промислових відходів. Змінити ситуацію експерти пропонують на законодавчому рівні, а розпочати – зі збільшення обсягів державного замовлення. Учасники виставки пропонують ввести обов'язкову норму із використання шлаків при будівництві автошляхів та використовувати її ще на етапі проектування доріг.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
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