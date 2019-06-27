16:06
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Використання шлаків при будівництві доріг заощадить мільярди, – експерт

      0 Читать новость на русском
      Будівництво доріг
      Будівництво доріг / vlasno.info

      В Україні не розвинена культура використання вторинної сировини, яка має величезний потенціал для економії коштів і збереження довкілля.

      Про це заявила голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна.

      Берзіна повідомила, що використання шлакових матеріалів при виробництві тільки будівельних матеріалів і будівництві доріг дозволить заощадити бюджету щонайменше 17 млрд грн на рік. При цьому активізація переробки шлаків збереже природу.

      Використовуючи шлакові матеріали, ми економимо гроші, оскільки цей ресурс дешевший, ніж природний пісок, гравій, граніт які ми видобуваємо. І наша команда експертів разом із фахівцями "Prozorro" підрахувала щорічну економію на ремонті і будівництві доріг за бюджетними коштами вона становить найменше 17 млрд грн, 
      розповіла Берзіна.

      Крім того, на думку експерта, збільшення обсягів використання шлаків при виготовленні будматеріалів і будівництві дозволить зняти проблему знищення екосистем у місцях, де є шлаковідвали.

      "Сьогодні близько 6% території України перебуває під шлаковими відвалами. Шлаки є джерелом пилу і суттєво впливають на якість життя людей, що живуть у місцях присутності таких відвалів. Переробка шлакових відвалів допоможе вирішити проблему. З іншого боку, вона також допоможе нам економити вичерпні природні ресурси, у процесі видобутку яких порушуються екосистеми. До того ж шлакові матеріали  значно надійніші, зокрема для будівництва доріг, тунелів, метро тощо", переконана Берзіна.

      blog_ava
      Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: опитування
      сьогодні
      3577
      Теги: Екологія Фінанси Дороги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      сьогодні , 16:03 Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      Марія Бондар 9
      Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
      сьогодні , 15:23 Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
      Марта Вересюк
      Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
      сьогодні , 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
      Станіслав Безушко
      ПАРЄ давно потрібно "похоронити", – експерт
      сьогодні , 14:30 ПАРЄ давно потрібно "похоронити", – експерт
      Наталя Ромашова
      Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      сьогодні , 13:00 Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      Світлана Попова 947
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук