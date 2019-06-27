Використання шлаків при будівництві доріг заощадить мільярди, – експерт

В Україні не розвинена культура використання вторинної сировини, яка має величезний потенціал для економії коштів і збереження довкілля.

Про це заявила голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна.

Берзіна повідомила, що використання шлакових матеріалів при виробництві тільки будівельних матеріалів і будівництві доріг дозволить заощадити бюджету щонайменше 17 млрд грн на рік. При цьому активізація переробки шлаків збереже природу.

Використовуючи шлакові матеріали, ми економимо гроші, оскільки цей ресурс дешевший, ніж природний – пісок, гравій, граніт – які ми видобуваємо. І наша команда експертів разом із фахівцями "Prozorro" підрахувала щорічну економію на ремонті і будівництві доріг за бюджетними коштами – вона становить найменше 17 млрд грн,

– розповіла Берзіна.

Крім того, на думку експерта, збільшення обсягів використання шлаків при виготовленні будматеріалів і будівництві дозволить зняти проблему знищення екосистем у місцях, де є шлаковідвали.

"Сьогодні близько 6% території України перебуває під шлаковими відвалами. Шлаки є джерелом пилу – і суттєво впливають на якість життя людей, що живуть у місцях присутності таких відвалів. Переробка шлакових відвалів допоможе вирішити проблему. З іншого боку, вона також допоможе нам економити вичерпні природні ресурси, у процесі видобутку яких порушуються екосистеми. До того ж шлакові матеріали – значно надійніші, зокрема для будівництва доріг, тунелів, метро тощо", – переконана Берзіна.