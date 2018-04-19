Використання Telegram, після блокування в Росії, зросло, – аналітики

Попри блокування в Росії, аналітики зафіксували зростання використання Telegram.

До такого висновку прийшла аналітична компанія SimilarWeb на прохання РБК.

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Зазначається, що 16 квітня сайтом telegram.org користувались 1,2 млн відвідувачів з Росії, що на 27% вище, ніж 9 квітня. Оскільки аудиторія сервісу може змінюватися в залежності від дня тижня, компанія порівнювала понеділок з понеділком.

Кількість завантажень Telegram для платформи Android російськими користувачами зросла за тиждень більш ніж у два рази, до більше 102 тисяч.

Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram у Росії. При цьому творець Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.