"Використав тільки ідіот": розробник "Новачка" пояснив, чому Скрипалі вижили після отруєння

Хімічна отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новачок", якою отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великобританії не могла мати для них смертельних наслідків.

Про це науковець Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні "Новачка" пояснив в інтерв'ю "Комерсанту".

Читайте також: Отруєння Скрипаля: з'явився важливий доказ, що вказує на "російський слід"

"Я вам скажу, чому Скрипалі не загинули і люди навколо теж не особливо постраждали. Вони поїхали в ресторан, в їх відсутність намазали ручку дверей сумішшю А-234 в желе. Справа в тому, що, коли намазали, почалася реакція гідролізу – реакція речовини з водою миттєво починається. І за цей час концентрація речовини встигла впасти, принаймні в кілька разів. І тому вони отримали дозу, але не летальну, тому що розрахункова концентрація впала", – розповів він.

Вчений наголосив, що недоліком цієї серії "Новачка" є те, що він має високу гідровразливість, і є стійким тільки в умовах відсутності вологи. А от при зіткненні з водою, втрачає свої властивості.

Ось моя відповідь тим, хто говорить, що якщо б це був "Новачок", то жертв було б більше, а Скрипалі б загинули. Цю речовину в цих умовах застосовувати міг тільки ідіот, який нічого не знає про хімічні властивості "Новачка". Якщо його кинути у воду, через кілька годин там навіть слідів не буде, розумієте? У воді розкладається миттєво. Якщо вода підкислена, то це миттєво, кілька хвилин – і речовини немає,

– наголосив Мірзаянов.

За його словами, чисту отруту могли виготовити тільки в спеціальній лабораторії і висококваліфікованому центрі.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.