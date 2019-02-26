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      Використовували "живий щит": докази цинічних дій росіян під час анексії Криму відправили у Гаагу

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      "Живий щит" під час захоплення військової бази у Новоозерному
      "Живий щит" під час захоплення військової бази у Новоозерному / Центр журналістських розслідувань

      Україна передала до Міжнародного кримінального суду у Гаазі повідомлення стосовно використання російськими військовими цивільного населення під час анексії Криму у 2014 році.

      Під час розслідування і підготовки доказової бази для відправлення у Гаагу українська сторона встановила, що сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів ЗСУ, перебуваючи за спинами людей в момент блокування та захоплення цих об’єктів.

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      У таких умовах українські військові не могли застосувати зброю для захисту від нападу. Мовиться про щонайменше 10 військових об’єктів ЗСУ, де використовували такий "живий щит". До своїх цинічних дій російські окупанти залучили не менше 1000 цивільних осіб.

      "Живі щити" складалися із 4 категорій цивільних осіб, серед яких були:

      • кримчани як з проросійськими так і проукраїнськими поглядами,
      • особи, яких перемістили з території РФ для участі в окупації півострова
      • представники "казачества"
      • Представники так званої "Кримської самооборони".

      Показовим є захоплення воєнно-морської бази у Новоозерному, під час якого було залучено не менше 300 осіб, серед яких були чоловіки та жінки, підлітки та люди похилого віку,
      – наголошують у прокуратурі АР Крим.

      Там також вважають, що такі дії Росії слід кваліфікувати як окремий різновид воєнних злочинів.

      До речі, заборона використання "живих щитів" закріплена у 28 статті ІV Женевської конвенції.

      Використання цивільного населення як "живого щита" в рамках збройних конфліктів не є унікальним явищем. Варто зазначити, що використання населення під час активної фази окупації в лютому – березні 2014 року відрізняється від загальноприйнятого трактування цього злочину в міжнародній практиці.

      Серед населення, яке виступало у якості "живого щита" були й особи з проросійськими поглядами, участь яких заохочувалась, а також ті, хто збирався перед воєнними об’єктами внаслідок погроз чи шантажу. У таких випадках держава-окупант також зобов’язана не допустити присутності цивільного населення в потенційно небезпечних для ведення бойових дій місцях.

      До речі, 26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації. Саме у цей день 5 років тому під стінами Верховної Ради АРК у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Його скликав Меджліс кримськотатарського народу. Цей мітинг засвідчив фальшивість російської пропаганди, яка намагалася переконати світ у тому, що усі жителі півострова хочуть возз’єднання з Росією.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками". 16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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