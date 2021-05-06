Використовують трагедію в Одесі для розпалення ворожнечі: в ООН засудили Росію

Члени Радбезу ООН ухвалили спільну заяву за результатами неофіційного заходу Росії щодо подій в Одесі 2 травня. Москву закликали негайно припинити агресію та політизацію людських трагедій.

Такий захід є черговою спробою зловживання майданчиком ООН з боку Росії. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

До теми Росія намагалася поширити неправдивий наратив в ООН: цього разу – про трагедію в Одесі 2 травня

Росія використовує трагедію для розпалювання ворожнечі

Дипломат зауважив, що Україна вітає спільну заяву, яка "чітко викриває сутність російської пропаганди". За його словами, російські так звані свідчення та дезінформація не мають нічого спільного з подіями в Одесі.

Російська сторона продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі й ненависті,

– сказав Кислиця.

Це спрямовано винятково на реалізацію масштабної пропагандистської кампанії Москви.

Що цьому передувало

Росія влаштувала 5 травня в штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку неофіційний онлайн-захід. До нього залучили членів Ради Безпеки.

Під час події Кремль намагався поширити неправдивий наратив про Україну щодо одеської трагедії.

Трагедія в Одесі: що треба знати