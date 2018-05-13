Викрадач розповів, чому "спокусився" на мотоцикл Найєма

Поліція Києва спіймала викрадача мотоцикла брата Мустафи Найєма – Масі. Ним виявився киянин, 1986 року народження. Зловмисник того дня випадково помітив біля судової установи мотоцикл, в якому водій залишив ключі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Скориставшись можливістю, чоловік незаконно заволодів даним транспортним засобом. Оперативники ретельно вивчили відео з камер спостереження, які встановлені у Києві в рамках програми "Безпечна столиця". Це дало змогу відстежити маршрут, за яким рухався правопорушник. Сьогодні, 13 травня, у центральній частині міста його затримали", – розповіли у поліції.

На даний час киянин надає пояснення слідчим Солом’янського району столиці, які у рамках розслідування кримінального провадження з’ясовують всі обставини події. Зазначається, що до цього випадку чоловік у поле зору правоохоронців не потрапляв. Мотоцикл наразі вилучено.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, 11 травня у Києві поблизу будівлі Апеляційного суду вкрали мотоцикл у брата нардепа Мустафи Найєма – Масі.