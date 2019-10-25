Викрадачці немовляти на Київщині обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід Анастасії Поліщук, яка 23 жовтня викрала 3-місячне немовля у селищі Коцюбинське на Київщині. Підозрювану відправили під нічний домашній арешт та зобов'язали носити електронний браслет.

Таке рішення ухвалив 25 жовтня Ірпінський міський суд Київської області.

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Згідно із запобіжним заходом підозрювана повинна:

перебувати під домашнім арештом від 20 години вечора до 8 години ранку;

носити електронний браслет;

періодично приходити до визначеної службової особи;

не відлучатися зі свого населеного пункту без дозволу правоохороців;

повідомляти слідчого, суд, прокурора про зміну місця проживання чи роботи;

не спілкуватися із потерпілими та свідками.

Усі ці обмеження вводяться проти підозрюваної на 60 днів, тобто до 23 грудня.

Прокурори просили суд про застосування до викрадачки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, за фактом викрадення дитини у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.

Що відомо про викрадення немовляти?Викрадачка Анастасія Поліщук вранці 23 жовтня приїхала в Коцюбинське, аби познайомитися з незаможною сім'єю дитини та нібито надати їм допомогу. Там вона зустрілась з матір'ю дитини і жінки вирішили прогулятись по місту. У цей час мати зайшла в поштове відділення і попросила невідому потримати її маля. Тоді зловмисниця і викрала 3-місячну дитину та втекла з нею на сірому легковику.



Поліція ввела у столиці план "перехоплення". Через кілька годин викрадачку з 3-місячним хлопчиком знайшли у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині. Дитина жива і неушкоджена.



Анастасія пішла на злочин і викрала немовля, бо дуже хотіла стати матір'ю. Раніше вона була вагітна, але перервала вагітність і нібито більше не могла мати дітей.