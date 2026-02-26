Про це повідомили у пресслужбі МЗС у відповідь на запит "УП. Життя".

Що кажуть в МЗС про ситуацію з ймовірним викраденням?

У пресслужбі Міністерства закордонних справ у коментарі для "УП.Життя" повідомили, що офіційних підтверджень від місцевих органів не було. Вони зазначили, що у ті дні, коли у соцмережах ширилась непідтверджена інформація про нібито викрадених українців на Балі, жодних звернень від родичів, правоохоронних органів чи інших установ не отримували.

Дипломати відправили запити до інших місцевих установ та зв'язались з адвокатом можливого постраждалого. Однак той зазначив, що його клієнт залишив Індонезію.

Стосовно другого чоловіка, то інформацію від його рідних чи представників не отримували. Однак, щоб з'ясувати більше деталей, Посольство України в Індонезії направило додатковий запит до МЗС країни.

Що відомо про ймовірне викрадення двох українців на Балі?