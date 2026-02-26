Про це повідомили у пресслужбі МЗС у відповідь на запит "УП. Життя".
Читайте також Хто така Єва Мішалова, хлопця якої нібито викрали на Балі
Що кажуть в МЗС про ситуацію з ймовірним викраденням?
У пресслужбі Міністерства закордонних справ у коментарі для "УП.Життя" повідомили, що офіційних підтверджень від місцевих органів не було. Вони зазначили, що у ті дні, коли у соцмережах ширилась непідтверджена інформація про нібито викрадених українців на Балі, жодних звернень від родичів, правоохоронних органів чи інших установ не отримували.
Дипломати відправили запити до інших місцевих установ та зв'язались з адвокатом можливого постраждалого. Однак той зазначив, що його клієнт залишив Індонезію.
Стосовно другого чоловіка, то інформацію від його рідних чи представників не отримували. Однак, щоб з'ясувати більше деталей, Посольство України в Індонезії направило додатковий запит до МЗС країни.
Що відомо про ймовірне викрадення двох українців на Балі?
Історія про нібито викрадення Ігоря Комарова на Балі стрімко поширилася в соцмережах, однак офіційних підтверджень досі немає. Попри гучні заяви у відео, вимогу 10 мільйонів доларів викупу та звинувачення на адресу впливових осіб, українські правоохоронці повідомили, що жодних звернень не отримували, а індонезійські медіа не публікували інформації про інцидент.
На Балі 22 лютого поліція провела спеціальну операцію з розшуку осіб, яких підозрюють у викраденні громадян України.
Як пише Kompas, заяву про зникнення 15 лютого подав його друг після інциденту поблизу Джимбарана.