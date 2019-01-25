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      Викрадення дорогої картини Ренуара у Відні: зловмисником виявився українець

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      Викрадення дорогої картини Ренуара у Відні: зловмисником виявився українець
      Викрадення дорогої картини Ренуара у Відні: зловмисником виявився українець / dorotheum.com

      В Амстердамі поліцейські затримали одного з трьох підозрюваних у викраденні картини французького імпресіоніста П’єра Огюста з будівлі аукціонного дому Dorotheum у Відні. Ним виявився 59-річний громадянин України.

      Українець вже був раніше судимий за скоєння схожого злочину в Україні, пише "Укрінформ". Підозрюваного затримали в Амстердамі у середині грудня 2018 року, а 28 грудня його перевели до Відня, тож наразі він перебуває у столиці Австрії.

      Читайте також: У Польщі затримали трьох українців: їх підозрюють у спробі вбивства

      Ще 26 листопада 2018 року щонайменше троє людей викрали з будівлі аукціонного дому Dorotheum у Відні картину Ренуара орієнтовною вартістю близько 120-160 тисяч євро.

      Під час затримання громадянина України в амстердамському готелі поліцейські виявили сумку. Відповідно до даних з камер спостереження, саме у ній і винесли твір Ренуара. Австрійські ЗМІ пишуть, що чоловік спеціалізується на викраденні витворів мистецтв.

      До слова, у 2005 році в Україні його засудили за викрадення картини Івана Айвазовського з одного з українських музеїв.

      Двох інших співучасників злочину продовжують шукати. Потенційний покупець викраденої картини може перебувати у Північній Європі.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 січня
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