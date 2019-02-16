Викрадення і тортури: прем'єр Грузії розповів про "заморожений" конфлікт та зухвалі дії Росії

Москва намагається підірвати безпеку Чорноморського басейну, на якій зосереджені зусилля багатьох країн. Окрім того, росіяни продовжують діяти агресивно проти Грузії – так насправді виглядає заморожений конфлікт.

Ситцація у Чорноморському басейні є дуже важливою для безпеки всієї Європи і означає великий поступ, сказав прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе у межах Мюнхенської конференції, пише Укрінформ.

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"Ми цілком зосередилися на мирному розв’язанні всіх проблем, але головна проблема полягає в тому, що Росія намагається підірвати цю філософію", – додав він.

Окрім того, прем’єр Грузії розповів про ситуацію в своїй країні та небезпеку заморожених конфліктів та гібридних воєн. Так, Бахтадзе зазначив, що замороженість конфілкту означає відсутність прямих бойових сутичок, але росіяни діють агресивно проти Грузії.

Приблизно щотижня порушуються кордони та права людини, викрадають людей, застосовують тортури проти наших громадян,

– пояснив політик.

Чому розпочалась російсько-грузинська війна розпочалася?Збройний конфлікт виник 2008 року між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупуваннями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Незалежність Грузії не влаштовувала Москву ще з 90-х років. Тож вона підтримала сепаратистів у Південній Осетії та Абхазії, які проголосили незалежність від Тбілісі. Для врегулювання конфлікту – нав'язала угоду, згідно з якою розмістила у проблемних регіонах своїх військових під виглядом миротворців. А згодом масово почала роздавати там російські паспорти. .



А влітку 2008 року, коли Грузія активно розмірковувала над вступом до НАТО у Південній Осетії почастішали збройні провокації. Зокрема артилерійські обстріли грузинських сіл. Росія направила туди додаткові сили миротворців. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії. Після окупації частини Грузії російськими військами та етнічних чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії за участі міжнародних посередників оголосили припинення вогню. Згідно з досягнутими домовленостями, вивід російських військ з грузинської території мав закінчитись до 1 жовтня 2008 року.

Зазначимо, у Мюнхені проходить 55-та конференція з безпеки. Участь у форумі беруть понад 30 глав держав і урядів, понад 80 міністрів закордонних справ і оборони, високопосадовці, які приймають рішення, експерти, економісти, представники міжнародних та громадських організацій. Завершиться вона 17 лютого.