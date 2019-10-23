Викрадення немовляти на Київщині: у поліції розповіли деталі спецоперації

Вранці 23 жовтня невідома жінка викрала дитину в селищі Коцюбинське на Київщині. Після цього правоохоронці ввели план-перехоплення. За кілька годин викрадачку з 3-місячним хлопчиком знайшли в одній з квартир у Києво-Святошинському районі. Проте, зловмисниця переконувала поліцейських, що це її дитина.

Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко на брифінгу повідомив, що після оголошення плану-перехоплення правоохоронці затримали авто, на якому жінка з викраденою дитиною втекла з Коцюбинського.

Важливо: Знайшли немовля, яке невідома жінка викрала на Київщині: фото

Водій авто виявився таксистом і виконував замовлення. Він розповів правоохоронцям, що йому надійшло замовлення від дівчини приїхати в Коцюбинське. Там до нього підійшла жінка з дитиною і додала, що це її немовля.

Де і як знайшли викрадачку з дитиною?

Таксист показав правоохоронцям місце, де привіз і висадив зловмисницю з дитиною. Після цього поліцейські почали пошук та обходили усі квартири в одному з житлових будинків у селищі Софіївська Борщагівка.

Зайшовши в одну з квартир, поліцейський побачив молоду дівчину і немовля, приблизно трьохмісячного віку. Задав їй питання. Дівчина одразу повідомила, що це її дитина, і нікому вона не збирається її віддавати. Поводилася підозріло, на що працівники поліції одразу звернули увагу. Тоді на місце події привезли матір. З'ясувалося, що це та дитина, яку розшукували,

– розповів Петренко.

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Затримання викрадачки немовляти на Київщині: відео

Що розповіла мати дитини?

Мати дитини Олена була знайома із викрадачкою лише один день. При знайомстві зловмисниця розповіла, що є волонтеркою, мамою і хоче допомогти.

Після того, як хлопчика знайшли, викрадачка вибачилася перед його матір'ю за свій вчинок.

Сказала, що взяла її тимчасово, нібито позичила, а потім хотіла повернути. Але розумієте, там (у квартирі викрадачки - 24 канал) стояли і коляска, і ліжечко, все стояло. Я не знаю, мені здається, вона не хотіла віддавати дитину,

– розповіла мати немовляти.



Мати з хлопчиком на брифінгу щодо його викрадення / фото поліції Київщини

Що відомо про викрадачку немовляти?

Викрадачкою 3-місячного немовляти виявилась 26-річна Анастасія Поліщук з Бердичева. Жінка за освітою – вихователь. Раніше була в АТО на Донбасі, де отримала контузію. Після повернення з війни завагітніла, проте втратила дитину.

Анастасія дуже хотіла стати матір'ю, але після перервання вагітності нібито більше не могла мати дітей. Тому вона пішла на злочин і викрала немовля.

Що треба знати про викрадення немовляти: головнеВикрадачка вранці 23 жовтня приїхала в Коцюбинське, аби познайомитися з незаможною сім'єю дитини та нібито надати їм допомогу. Там вона зустрілась з матір'ю дитини і жінки вирішили прогулятись по місту. У цей час мати зайшла в поштове відділення і попросила невідому потримати її маля. Тоді зловмисниця і викрала 3-місячну дитину та втекла з нею на сірому легковику.



Поліція ввела у столиці план "перехоплення". Через кілька годин викрадачку з 3-місячним хлопчиком знайшли у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині. Дитина жива і неушкоджена.



За фактом викрадення дитини у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. 25 жовтня їй мають обрати запобіжний захід.