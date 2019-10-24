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      Викрадення немовляти на Київщині: яке покарання загрожує викрадачці

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      Підозрювана у викраденні дитини Анастасія Поліщук
      Підозрювана у викраденні дитини Анастасія Поліщук / фото із соцмереж

      Поліцейські вже оголосили підозру викрадачці тримісячної дитини на Київщині. Бердичівлянці Ананстасії Поліщук 25 жовтня оберуть запобіжний захід.

      Жінці оголосили підозру за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Про це інформує пресслужба Нацполіції у Київській області.

      Що відомо про викрадачку дитини: Була в АТО, мала контузію: хто вона – викрадачка немовляти на Київщині

      Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

      Запобіжний захід жінці оберуть 25 жовтня у приміщенні Ірпінського суду.

      Що відомо про викрадення немовляти?

      • У Коцюбинському, що на Київщині, 23 жовтня жінка викрала 3-місячну дитину у її матері. Викрадачка була знайома з мамою немовляти всього декілька годин, представилась їй волонтеркою, яка хоче допомогти матеріально.
      • Зустрівшись у Коцюбинському, жінки вирішили прогулятись по місту. У цей час мати зайшла в поштове відділення і попросила невідому потримати її маля. Тоді зловмисниця і викрала 3-місячну дитину та втекла з нею на сірому легковику.
      • Поліція ввела у столиці план "перехоплення". Згодом патрульні зупинили машину викрадачки, проте її в авто не було. Водій автомобіля, який виявився таксистом, дав свідчення правоохоронцям.
      • Через кілька годин викрадачку з 3-місячним хлопчиком знайшли у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині. Дитина жива і неушкоджена, її передали матері.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Діти і неповнолітні
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