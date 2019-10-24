Викрадення немовляти на Київщині: яке покарання загрожує викрадачці

Поліцейські вже оголосили підозру викрадачці тримісячної дитини на Київщині. Бердичівлянці Ананстасії Поліщук 25 жовтня оберуть запобіжний захід.

Жінці оголосили підозру за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Про це інформує пресслужба Нацполіції у Київській області.

Що відомо про викрадачку дитини: Була в АТО, мала контузію: хто вона – викрадачка немовляти на Київщині

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Запобіжний захід жінці оберуть 25 жовтня у приміщенні Ірпінського суду.

Що відомо про викрадення немовляти?