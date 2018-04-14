Викрадену 30 років тому картину "Отелло та Дездемона" знайшли

Картину "Отелло та Дездемона" французького художника Марка Шагала нарешті повернули власникам.

Про це повідомляє ВВС.

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Картина намальована 1911 року, на ній зображений шекспірівський Отелло, який тримає меча і дивиться на свою наречену Дездемону. Її викрали з квартири Ернеста та Роуз Геллерів з понад десятком інших творів мистецтва та ювелірних виробів.

Викрадений твір мистецтва знайшли в минулому році після того, як власник галереї у Вашингтоні відмовився придбати картину. Він порадив продавцю звернутися до правоохоронців щодо підтвердження права власності.

Чоловік зі штату Меріленд, який хотів продати картину, зберігав її багато років на своєму горищі в спеціальній рамі, виготовленій зі стійки дверей та фанери.

За даними ФБР, чоловік отримав картину наприкінці 1980-х або на початку 1990-х років від іншої людини, яку й підозрюють в її викраденні з квартири родини Геллерів. За інформацією ФБР, родина Геллерів має колекцію творів Шагала, Пікассо та Ренуара. Ернест та Роуз Геллери повернення картини так і не дочекалися, вони померли багато років тому. Втім, твір мистецтва повернуть їхнім спадкоємцям.