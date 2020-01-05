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      Викрадену нацистами картину повернули в Україну: деталі

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      Картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" / Міністерство культури, молоді та спорту України

      Картину українського художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" повернули до України зі США. Понад 60 років назад, під час нацистської окупації, її було викрадено з Дніпропетровського художнього музею.

      Нещодавно полотно виставили в США на аукціоні за п'ять тисяч доларів. Дніпропетровські музейники одразу впізнали картину і заявили свої права на неї. 

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      Український художник Михайло Панін написав картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" 109 років тому – в 1911 році. На полотні зображено російського царя Івана Грозного, який виїжджає зі своєю свитою із кремлівських воріт. 

      Мистецька пам'ятка зберігалася в Дніпропетровському художньому музеї, поки в 1941 році окупаційні німецькі війська не вивезли культурну пам’ятку з України.

      Михайло Панін мистецтво
      Художник Михайло Панін

      Протягом довгого часу полотно вважалось знищеним, доки його не віднайшли у приватному будинку у штаті Коннектикут. Власники картини, американське подружжя Девід та Габріела Трейсі, одразу погодилися безкоштовно передати картину в Україну.

      У пресслужбі Міністерства культури, молоді та спорту України відзначили, що повернення картини в Україну – це результат багаторічної спільної праці та промовистий жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, а й міжнародне визнання втрат України під час Другої світової війни. 

      Всі охочі вже можуть відвідати "Мистецький арсенал" у столиці і побачити відоме полотно. Картина виставлена в межах виставки "СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей". Після проведеної реставрації її повернуть в Дніпропетровський художній музей. 

      Про повернення в Україну викраденої нацистами картини – дивіться у відео 24 каналу:

       

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      сьогодні
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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини Києва Новини США Міністерство культури, молоді та спорту Мистецтво Новини Дніпра Мистецький Арсенал
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