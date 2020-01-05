Викрадену нацистами картину повернули в Україну: деталі

Картину українського художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" повернули до України зі США. Понад 60 років назад, під час нацистської окупації, її було викрадено з Дніпропетровського художнього музею.

Нещодавно полотно виставили в США на аукціоні за п'ять тисяч доларів. Дніпропетровські музейники одразу впізнали картину і заявили свої права на неї.

Читайте також: Українська художниця вразила представників НАТО творами про війну: фото та відео

Український художник Михайло Панін написав картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" 109 років тому – в 1911 році. На полотні зображено російського царя Івана Грозного, який виїжджає зі своєю свитою із кремлівських воріт.

Мистецька пам'ятка зберігалася в Дніпропетровському художньому музеї, поки в 1941 році окупаційні німецькі війська не вивезли культурну пам’ятку з України.



Художник Михайло Панін

Протягом довгого часу полотно вважалось знищеним, доки його не віднайшли у приватному будинку у штаті Коннектикут. Власники картини, американське подружжя Девід та Габріела Трейсі, одразу погодилися безкоштовно передати картину в Україну.

У пресслужбі Міністерства культури, молоді та спорту України відзначили, що повернення картини в Україну – це результат багаторічної спільної праці та промовистий жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, а й міжнародне визнання втрат України під час Другої світової війни.

Всі охочі вже можуть відвідати "Мистецький арсенал" у столиці і побачити відоме полотно. Картина виставлена в межах виставки "СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей". Після проведеної реставрації її повернуть в Дніпропетровський художній музей.

Про повернення в Україну викраденої нацистами картини – дивіться у відео 24 каналу: