У Дніпрі зухвало викрали людину: заштовхали в авто й поїхали – ЗМІ

Біля заїзду на Новий міст у Дніпрі викрали чоловіка. Очевидці повідомили, що його заштовхали в автомобіль Ford.

Інцидент трапився 29 липня о 13:40. Згодом у місті оголосили план "перехоплення".

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Авто змогли зупинити

Коли чоловіка заштовхали в транспорт, його повезли в невідомому напрямку. Проте правоохоронці зупинили Ford вже на вулиці Панікахи.

Там був викрадений чоловік і 4 інший людей. Зловмисники повідомили, що викрадений викрав у них велику суму грошей. Наскільки це відповідає дійсності – невідомо.

Дані різняться

ЗМІ "Інформатор" стверджує, що інформацію про цей інцидент підтвердили в Патрульній поліції. Проте в коментарі журналістам 24 каналу в поліції Дніпра сказали, що наразі встановлюються обставини. Також додали, що поки не можуть розповісти деталі або підтвердити, що це справді було.

Яке покарання можливе

Найімовірніша кваліфікація таких випадків – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Якщо правоохоронці відкриють кримінальне провадження, то винним за відповідною статтею може загрожувати до 3 років в'язниці. Однак, слід зазначити, що інцидент можуть розслідувати за іншою статтею Кримінального кодексу.