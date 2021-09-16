Викрали пів мільйона доларів на АЗС під Одесою: оголосили план перехоплення
Джерело:"Думская"
На заправці Socar в селі Сичавка під Одесою посеред дня 15 вересня пограбували автомобіль. Власниця Mitsubishi Lancer повідомила, що в нього викрали майже пів мільйона доларів.
Наразі в області оголосили план перехоплення "Сирена". Про цей випадок повідомили журналістам у поліції Одещини.
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Розбили скло та витягнули
Власниці автомобіля, з якого викрали гроші, приблизно 38 років (народилася в 1983 році). Вона працює менеджером продовольчої фірми.
Потерпіла повідомила, що злочинці розбили заднє скло автівки. Після цього вони забрали сумку та поліетиленовий пакет із грішми. Чому таку суму залишили в припаркованому авто – невідомо.
Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці намагаються встановити особи людей, які причетні до скоєння цього правопорушення. Наразі триває розслідування за статтею про крадіжку. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.
Схожа подія в іншому місті
У Дніпрі 20 квітня вантажівка заїхала на СТО та її пограбували. Власник авто повідомив, що в нього викрали 500 тисяч гривень.
Грабіжники виїхали з території, де це сталося на авто, яке добре запам'ятали. Поліція одразу оголосила план "Перехоплення", проте підозрюваних так і не знайшли.